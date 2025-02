Der Bracket für das Minor II-Turnier der Call of Duty League steht fest

HQ

Eine der großen Änderungen, die Activision für die Saison 2025 Call of Duty League vorgenommen hat, war die Erhöhung der Anzahl der im Kalenderjahr verfügbaren Turniere. Dies bedeutete eine Reduzierung der Phasen, von fünf auf vier, aber fast doppelt so viele tatsächliche K.O.-Turniere, da jede Phase jetzt nicht nur ein Major, sondern auch ein Minor hat. Da wir ein paar Wochen in der zweiten Phase der Saison sind, steht der Bracket für das Minor II Turnier fest.

Im K.O.-Format, bei dem es kein Sicherheitsnetz gibt, können wir eine Achtelfinalphase, ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein großes Finale erwarten. Vor diesem Hintergrund und mit Minor II, die zwischen dem 28. Februar und dem 2. März geplant sind, sieht das Bracket derzeit wie folgt aus.

R16 am 28. Februar:



Los Angeles Guerrillas M8 gegen Miami Heretics



Vegas Falcons gegen OpTic Texas



Vancouver Surge gegen Boston Breach



Cloud9 New York gegen Minnesota Rokkr



Viertelfinale am 1. März:



Sieger des Spiels LA/Miami gegen Carolina Royal Ravens



Sieger des Spiels Vegas/Texas gegen Atlanta Faze



Sieger von Vancouver/Boston vs. Toronto Ultra



Sieger des Spiels New York/Minnesota gegen Los Angeles Thieves



Halbfinale und großes Finale am 2. März:



Sieger Viertelfinale 1 vs. Sieger Viertelfinale 2



Sieger Viertelfinale 3 vs. Sieger Viertelfinale 4



Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2



Der Sieger von Minor II wird mit noch mehr Call of Duty League Points nach Hause fahren, was für dieChampionship Weekend Sicherung der Qualifikation am Ende der Saison entscheidend sein wird.