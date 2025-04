Der Bracket für das dritte Major der Call of Duty League 2025 steht fest

HQ

Die vorletzte Major für die Saison 2025 Call of Duty League steht vor der Tür. Nach ein paar Wochen voller Wettkämpfe und Action ist das Bracket nun fixiert und für die von Miami Heretics veranstaltete Major III, die am kommenden Wochenende zwischen dem 24. und 27. April stattfinden wird.

Mit einer Bootsladung von CDL Points im Angebot hat das Bracket nun die acht besseren Teams aus der Qualifikation und die vier schlechtesten in ein Winners und ein Elimination Bracket gesetzt. Die erste Runde der ersteren findet am 24. April statt und die erste Runde der letzteren folgt am 25. April, bevor die nächsten Runden beider am 26. April stattfinden und die letzten Ausscheidungsrunden und das große Finale am 27. April stattfinden. Da viel geplant ist, könnt ihr euch den Bracket und die gesetzten Teams unten ansehen.

Sieger Runde 1:



Los Angeles Thieves gegen Carolina Royal Ravens



Miami Heretics gegen Toronto Ultra



Boston Breach gegen OpTic Texas



Vancouver Surge gegen Atlanta Faze



Ausscheidungsrunde 1:



TBC gegen Minnesota Rokkr



TBC gegen Los Angeles Guerrillas M8



TBC gegen Vegas Falcons



TBC gegen Cloud9 New York



Wer wird Ihrer Meinung nach Major III gewinnen?