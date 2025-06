Der Bracket der BLAST Austin Major Playoffs steht fest

HQ

Wir sind fast am Ende eines weiteren Counter-Strike 2 Großereignisses. Nach ein paar arbeitsreichen Wochen geht die Austin Major am Ende dieser Woche zu Ende, und da dies der Fall ist, sind von den 32 Teams, die sich für das Turnier qualifiziert haben, nur noch acht übrig, von denen jedes die Trophäe in die Höhe stemmen und auch den Hauptteil des Preispools von 1,25 Millionen US-Dollar beanspruchen möchte.

Mit nur noch acht Teams, die im Einsatz sind, kennen wir jetzt die bestätigte Playoffs Gruppe für das Event. Es sind noch sieben Spiele zu spielen, und was die Struktur angeht, können wir Folgendes erwarten.

Viertelfinale:



Teamgeist vs. Mouz



Natus Vincere gegen Team Vitality



Furia gegen PaiN Gaming



FaZe Clan gegen die MongolZ



Anschließend folgen die Halbfinals, in denen die Sieger der beiden besten Viertelfinale gegeneinander antreten, und das Gleiche gilt für die beiden Letztplatzierten, wobei die Sieger der beiden Halbfinals in das abschließende große Finale einziehen, das am 22. Juni um 20:30 Uhr BST / 21:30 Uhr MESZ ausgetragen wird.

Was die Frage betrifft, wer hier der Favorit ist, wäre es nach den jüngsten Ergebnissen schwierig, gegen Team Vitality anzutreten, selbst wenn Team Spirit und Furia in der letzten Runde des Bühnenspiels ungeschlagen blieben.