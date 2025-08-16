Der Bleach-Synchronsprecher würde es begrüßen, wenn die Serie eine Live-Action-Behandlung bekomme

HQ

Es gibt viele Anime-Serien, die den Sprung zu einer Live-Action-Adaption geschafft haben, wobei Netflix in der Regel derjenige ist, der sich an diesen Produktionen versucht. Im Moment ist das erfolgreichste Projekt die Adaption von One Piece, aber wir haben auch gesehen, dass Cowboy Bebop unter anderem angepasst wurde.

Aber was sollte als nächstes kommen, um die Live-Action-Adaption zu erhalten? CBR hat diese Frage kürzlich dem japanischen Synchronsprecher Ryusei Nakao gestellt, der vor allem als Stimme von Frieza in Dragon Ball bekannt ist, um zu sehen, welche Serien er gerne adaptiert sehen würde.

Nakao enthüllte, dass er es nichtDragon Ball gerne adaptiert sehen würde, da er eher daran interessiert wäre, eine weitere Figur der Serie zu sehen, in der er die Behandlung bekommt.

"Ich bin in einem Anime namens Bleach, in dem ich die Rolle von Mayuri Kurotsuchi spiele, und er wurde noch nicht in eine Live-Action-Version adaptiert, also würde ich ihn gerne sehen, wenn er in eine Live-Action-Version umgewandelt wird."

Bleach wurde bereits in einem Live-Action-Format adaptiert, aber nur für einen japanischen Film im Jahr 2018. Ob es eine breiter angelegte Live-Action-Adaption geben wird, bleibt abzuwarten.