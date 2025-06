Der Anime-Schöpfer von Castlevania und Devil May Cry, Adi Shankar, hat die Rechte an Duke Nukem erworben

HQ

Adi Shankar ist vielleicht der derzeit erfolgreichste Videospiel-Adapter in Hollywood. Er hat mit Netflix zusammengearbeitet, um das beliebte Castlevania zu liefern, kürzlich folgte Devil May Cry, half dabei, das seltsame, aber großartige Captain Laserhawk: A Blood Dragon Adventure zu schaffen, und offensichtlich hat er bereits ein Auge darauf, was als nächstes kommt.

In einem Interview mit Esquire hat Shankar verraten, dass er sich die Adaptionsrechte für Duke Nukem von Gearbox gesichert hat und dass er beabsichtigt, sie zu nutzen, um ein Projekt zu schaffen, das authentisch für die Figur ist und als "Mittelfinger für alle" dient.

Auf die Frage nach seiner Pipeline erklärte Shankar: "Ich habe Videospiele in Produktion. Offensichtlich mehr Devil May Cry. Ich werde mit verschiedenen IPs und Unternehmen angesprochen, die mit mir zusammenarbeiten möchten. Ich habe die Rechte an Duke Nukem gekauft. Nicht die Spielrechte, aber ich habe es von Gearbox gekauft."

Dann ging er auf seine Vision für Duke Nukem ein und fügte hinzu: "Es ist ein Mittelfinger an alle. Als Duke Nukem explodierte, saß ein Haufen Leute herum und versuchte, es in eine Marke zu verwandeln, obwohl es nur ein Mittelfinger ist. Duke Nukem kann nicht von einem Unternehmen hergestellt werden, denn in dem Moment, in dem ein Unternehmen Duke Nukem herstellt, ist es nicht mehr Duke Nukem. Ich habe nicht vor, dass mir jemand sagt, was ich in dieser Sache tun soll."

Er erwähnte auch kurz seine Pläne für die zweite Staffel von DMC und erklärte, dass sich das "Storytelling verändern wird" und dass es "stilistisch und tonal" anders sein wird, um letztendlich "im Wesentlichen eine neue Show" zu werden.