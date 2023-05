Der Animationsfilm The Monkey King von Netflix kommt im August in die Kinos

Netflix hat angekündigt, dass seine kommende animierte Version des Mythos von Sun Wukong diesen Sommer auf den Streaming-Dienst kommen wird. In diesem Action-Abenteuerfilm, der als The Monkey King bekannt ist, leiht Jimmy O. Yang der Titelfigur seine Stimme, während BD Wong, Stephanie Hsu, Hoon Lee, Bowen Yang, Jo Koy und andere versuchen, die begleitenden Charaktere zum Leben zu erwecken.

Was die Handlung des Films betrifft, so wird uns gesagt, dass The Monkey King gegen alle Arten von Dämonen, Drachen und Göttern kämpfen wird, während er gleichzeitig seinen größten Feind, sein eigenes Ego, besiegt.

Netflix hat zwar noch keinen Trailer für den Film veröffentlicht, aber neben den Nachrichten zum Veröffentlichungsdatum wurde ein Poster veröffentlicht, das Sie unten sehen können. The Monkey King erscheint am 18. August auf Netflix.