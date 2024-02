Der 16G3-Monitor von AOC wurde für tragbares Gaming entwickelt

HQ

Das Spielen unterwegs ist oft Handheld-Systemen wie Mobiltelefonen, einer Nintendo Switch, einem Steam Deck usw. vorbehalten. Aber wenn Sie Ihren Gaming-Aufwand steigern möchten, hat AOC eine tragbare Gaming-Monitor-Lösung entwickelt, die Sie überall verwenden können.

Bekannt als 16G3, handelt es sich um ein 15,6-Zoll-Full-HD-IPS-Panel, das mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz betrieben werden kann, während es FreeSync unterstützt und integrierte Lautsprecher, einen LowBlue-Lichtmodus, USB-C-Konnektivität und Flicker-Free-Technologie bietet.

Um mehr über dieses Gadget und die Arten von Situationen zu erfahren, in denen Sie es einsetzen können, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das System teilt.