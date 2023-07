Denuvo-Boss: DRM-Schutz hat "keinen wahrnehmbaren Einfluss auf das Gameplay"

HQ

Was im Grunde gut ist, kann auch ins Gegenteil verkehrt werden. Der Anti-Piraterie-Schutz von Denuvo wird seit etwa zehn Jahren bei vielen Spielen verwendet, insbesondere bei größeren Titeln, die anfälliger sind, und dient im Grunde als Schutz vor illegalem Filesharing. Obwohl an diesem Teil nichts auszusetzen ist, kritisieren Spieler seit langem die Auswirkungen des DRM-Schutzes auf die Leistung - erst in diesem Jahr geriet Resident Evil 4 Remake unter Beschuss -, was der Spieleindustrie nach Ansicht einiger mehr schadet als nützt.

In einem kürzlichen Interview mit Ars Technica kritisiert Steeve Huin, der Chef von Denuvo, jedoch, dass Spieler ihn und Denuvo als "böse Seite" der Piraterie bezeichnen. Er sagt, dass alles auf einem Missverständnis basiert, dass Gamer niemals ein Spiel mit und ohne DRM-Schutz vergleichen.

"Gamer erhalten nie Zugriff auf dieselbe Version, geschützt und ungeschützt, aber diese sind nicht vergleichbar, da es sich um unterschiedliche Builds handelt. Es gibt keine wahrnehmbaren Auswirkungen auf das Gameplay aufgrund der Art und Weise, wie wir die Dinge angehen."

Als Lösung für das Problem plant Huin, den Medien in Zukunft möglicherweise zwei Versionen von Spielen zu zeigen, um zu zeigen, dass Denuvos Anti-Tamper die Leistung nicht beeinträchtigt.

Was halten Sie von dieser ehrlich gesagt ziemlich kühnen Aussage?