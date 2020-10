Demo zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung im eShop

Eine offizielle Ankündigung hat uns noch nicht erreicht, auf der eShop-Seite von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung wurde jedoch folgender Hinweis veröffentlicht: "Eine kostenlose Demoversion von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist jetzt verfügbar. Du kannst die Demoversion im Nintendo eShop auf deiner Nintendo Switch oder über diese Seite herunterladen." Die Veröffentlichung des gesamten Spiels ist unverändert für den 20. November geplant.

"100 Jahren vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild hängt das Schicksal Hyrules an einem seidenen Faden. Führe deine Kämpfer in die Schlacht und stelle dich den Mächten der Verheerung Ganon im ultimativen Kampf um das Überleben."