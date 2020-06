Demo von Project Haven nächste Woche auschecken

Das kleine Indie-Team von Foresight Games (das sind im Wesentlichen zwei Leute) arbeitet derzeit an einem taktischen Rollenspiel namens Project Haven, in dem man versucht in der letzten verbleibenden Stadt auf der Erde zu überleben. Nächste Woche soll es eine Demo zum Spiel geben, mit der man die ersten drei Kampagnenmissionen und den Mehrspielermodus ausprobieren kann. Wer sich das rundenbasierte RPG anschauen möchte, schaut nächste Woche auf Steam vorbei und verschafft sich selbst einen Blick. Das Erscheinungsdatum von Project Haven ist derzeit noch nicht bekannt, aber lange dürfte es nach öffentlich spielbaren Builds sicher nicht mehr dauern.

