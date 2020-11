Demo von Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition ab sofort verfügbar

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition wird am 4. Dezember veröffentlicht und dahinter verbirgt sich eine verbesserte Version des gut aufgenommenen PS4-Rollenspiels von Square Enix aus dem Jahre 2018. Der japanische Publisher und Entwickler hat heute eine Demoversion für das überarbeitete Abenteuer veröffentlicht, die ihr ab sofort auf Playstation 4, Xbox One und PC (Steam, Microsoft Store und im Epic Games Store) herunterladen könnt.

Die Testversion könnt ihr knapp zehn Stunden lang spielen, was ausreichend Gelegenheit bieten sollte, um sich mit den neuen Funktionen und Quality-of-Life-Verbesserungen der Definitive Edition zu beschäftigen. Euren Speicherstand aus der Demo könnt ihr ins finale Spiel übertragen, sobald das Game kommenden Monat veröffentlicht wird. Wer die Demo vor dem Transfer abschließt, erhält ein paar Items, mit denen eure Spielfiguren jeweils einen zusätzlichen Skillpunkt dazubekommen.

Im Gegensatz zum PS4-Original könnt ihr die rundenbasierten Schlachten mittlerweile schneller ablaufen lassen, zwischen englischem und japanischem Audio wählen und einen neuaufgenommenen Soundtrack erleben. Auch einen Fotomodus gibt es, um eure Fortschritte für die Nachwelt festzuhalten. Obendrein wurde das Handwerkssystem des Originalspiels überarbeitet und Retro-Fans haben die Option, das Spiel im klassischen 2D-Stil zu erleben. Einen Eindruck der bereits veröffentlichten Nintendo-Switch-Version haben wir letztes Jahr in unserer Kritik aufbereitet.