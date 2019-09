Demo von Contra: Rogue Corps verfügbar

Konami veröffentlichte diese Woche eine Demo zu ihrem kommenden Actionspiel Contra: Rogue Corps. Das 3D-Run&Gun-Game wird am 26. September auf PC und Konsolen erscheinen und bis zu vier Spieler in die Schuhe einer abtrünnigen, paramilitärischen Gruppe Kopfgeldjäger und Abenteurer werfen, die in einen derben Alienkrieg geraten. Die Demo ist für Xbox One, Nintendo Switch und PS4 erhältlich und ermöglicht einen Einblicke in die Kampagne - leider nur solo. Mit dem furchtlosen Anführer des Rogue Corps - Max "Kaiser" Doyle - entdecken wir die verdammte Stadt und schießen Feinde ab. Fortschritte der Demo werden nicht ins Hauptspiel übertragen, im unteren Video bekommt ihr mehr Eindrücke zum neuen Contra.

