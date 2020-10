You're watching Werben

Am 13. November soll das Rhythmus-Spiel Kingdom Hearts: Melody of Memory für Nintendo Switch, PC, PS4, and Xbox One erscheinen. Auf sämtlichen Plattformen könnt Ihr nun eine Demo antesten und damit die Wartezeit hoffentlich etwas überbrücken.

Apropos: Wir konnten die Demo schon etwas früher spielen und haben dabei einiges an Gameplay aufgenommen. Verpasst also nicht das folgende Video: