Demeo-Entwickler enthüllt grimdark-Roguelite-Würfelbauer GrimKeep

Die Leute von Resolution Games, bekannt für die Demeo -Serie, haben ein neues Projekt vorgestellt. Im Gegensatz zu den anderen Serien, die sich in der Regel auf High-Fantasy konzentrieren, entführt dieses Spiel die Fans stattdessen in eine düstere Welt, die von Lovecraft'schen Schrecken und Märchenfiguren aus den Geschichten der Gebrüder Grimm geprägt ist. Das Spiel mit dem Namen GrimKeep soll noch in diesem Jahr für PC und PlayStation 5 erscheinen, und wir haben einige neue Informationen darüber.

GrimKeep soll ein Roguelite-Würfelbauer sein, der in einer Welt spielt, die von Trostlosigkeit und Verzweiflung überwältigt ist. Es wird Würfelkombinationen und einzigartige Gegenstände bieten, die es zu meistern gilt, und Art Director Henrik Pettersson erklärte über die Idee:

"GrimKeep ist kein Ort für Optimismus. Diese Welt ist hart und unversöhnlich. Obwohl das Spiel im Kern ein rundenbasiertes Spiel ist, in dem es um Logik und Zufall geht, wollte ich wirklich, dass es in einer "richtigen" Fantasy-Welt spielt, die eine Hintergrundgeschichte, eine zugrunde liegende Logik und eine Konsistenz hat. Ja, man würfelt und sammelt Gegenstände, aber die Grafik ist handgezeichnet und würde auch in einer Visual Novel oder einem Rollenspiel funktionieren."

Resolution CEO Tommy Palm baute darauf auf, indem er hinzufügte: "Als Henrik und David [Filipe, Creative Lead] mir den ersten Prototyp von GrimKeep in die Hände legten, konnte ich ihn einfach nicht mehr aus der Hand legen. Gute Spiele sollten mit der Welt geteilt werden - egal, ob sie neue Spielweisen aufschlagen, wie unser kürzlich veröffentlichtes Spatial Ops, oder ob sie bekannten Formeln wie Roguelike-Deck-Buildern aufregende neue Wendungen geben."

Es wird noch kein festes Veröffentlichungsdatum genannt, noch gibt es Neuigkeiten über den Preis, zu dem es existieren wird, aber uns wurde gesagt, dass das Spiel "mit Blick auf Konsole, PC und Handheld-Geräte entwickelt wurde", was bedeutet, dass es möglicherweise auch auf weiteren Plattformen erscheinen wird.