Dembélés Doppelpack zerstört Liverpools Hoffnungen auf ein Comeback und PSG zieht ins Halbfinale ein

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Liverpool konnte gegen Paris Saint-Germain nicht zurückkommen und verlor sogar das Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals nach einem Doppelpack von Ousmane Dembélé, das 2:0 endete. Damit gehen alle Chancen für Liverpool auf einen Titel verloren, und nun wird ihr Kampf darum bestehen, unter die Top 5 zu kommen und sich für den Wettbewerb in der nächsten Saison zu qualifizieren...

Die Reds verbesserten sich nach ihrer katastrophalen Leistung in der Vorwoche und suchten eifrig nach einem Tor, mit mehr Chancen und Ballbesitz, fehlten jedoch an Effektivität, und trotz dominanter Partien des Spiels bestrafte Dembélé sie in der 72. Sekunde und beendete damit das K.o.

Liverpool, erschöpft und aufgegeben, konnte in der Nachspielzeit ein zweites Tor vom Ballon d'Or nicht verhindern, da PSG klar mit 4:0 in der Gesamtwertung gewann und im Halbfinale auf Bayern München oder Real Madrid trifft. Letztes Jahr schied Liverpool auch in der Champions League gegen PSG aus, allerdings im Elfmeterschießen.