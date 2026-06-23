Delta Force Rise-Serie: Die 16 Partnerteams für 2026 wurden bekannt gegeben

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In ein paar Wochen wird das "höchste Niveau" des Extraktions-Esports gestartet, da die Delta Force Rise Series am 10. Juli beginnt. Mit dieser Prognose und viel Wettbewerb in Aussicht sind nun die bestätigten 16 Partnerteams für die Saison 2026 geteilt worden, und diese Organisationen kommen aus aller Welt.

Während Sie unten die vollständige Liste ausgewählter Organisationen sehen können, wurden wir darüber informiert, dass die vollständigen Kader für die Americas- und EMEA-Teams Anfang Juli bekannt gegeben werden.



Allianz



Aurora



Böse Genies



FaZe-Clan



FLC



Fnatic



Fluxo W7M



Gen.G Esports



Gotaga



Leviatan



Team Nadeshot



NTMR



Raumstations-Gaming



SPF



Team Liquid



WLGaming Esports



Zum Abschluss bekommen wir einen Vorgeschmack auf die Ambitionen hinter diesem Esport, mit dem Plan, "die Zukunft von Extraction Esports mit den Besten zu gestalten."