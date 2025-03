Delta Force: Black Hawk Down (2025)

HQ

Obwohl Ridley Scotts Darstellung des Battle of Mogadishu nie die gleichen Höhen erreicht wie Saving Private Ryan im Besonderen, ist es einer der besten Kriegsfilme, die je gedreht wurden. Mark Bowdens packendes Buch wurde in ein kraftvolles Drehbuch verwandelt, das zu einem sandbraunen Querschnitt durch eine von vielen blutigen Schlachten um Somalia wurde, durchtränkt von Charakter, Intensität, Präsenz und Brisanz. Ich liebe Black Hawk Down und ich erinnere mich, dass ich das Original von 2003 Delta Force: Black Hawk Down (entwickelt von Novalogic) sehr mochte. Zu sagen, dass die Erwartungen an das hochgejubelte Remake des chinesischen Team Jade im Jahr 2025 hoch waren, wäre also eine Übertreibung von ziemlich beträchtlichem Ausmaß.

Die Grafik ist wunderschön, aber die Umgebungen sind wie beengte Korridore aus dem Jahr 2001 geformt, was die Atmosphäre zerstört. Das fühlt sich wirklich nur wie ein blöder Schießstand an.

Diese Rezension bezieht sich (wie der Titel offensichtlich vermuten lässt) nur auf den lizenzbasierten, storybasierten Koop-Teil des neuen Delta Force und beinhaltet nicht die von Battlefield inspirierte Multiplayer-Komponente, die separat besprochen wird. Hier spielen wir Ridley Scotts Film in der Rolle des Sergeant Matt Eversmann durch und Team Jade hat mehrmals darüber gesprochen, wie sie Schwierigkeiten hatten, die besten Teile des Films nachzuahmen und neu zu erschaffen. Während der Multiplayer-Teil des neuen Delta Force auf einer modifizierten Version von Unreal Engine 4 basiert und dem Spieler weite, große, offene Umgebungen bietet, ist der Black Hawk Down -Teil in Bezug auf das Design und die Struktur der Levels extrem klaustrophobisch und führt mich und drei Freunde durch das, was im Grunde Korridore sind, und damit sehr an 15 Jahre alte Call of Duty Missionen erinnert.

Team Jade haben selbst gesagt, dass sie große, große Fans von Novalogics Original von 2003 sind und dass sie auch große Fans von Scotts Film sind. Es ist jedoch relativ schwierig, dies zu erkennen, wenn man drei Freunde durch diese Missionen schleppt, da relativ wenig erkennbar ist oder sich besonders repräsentativ für das Aussehen des Ausgangsmaterials anfühlt. Scotts dichte, dunkle, schwere, ernsthafte Schlachten und sein natürliches Chaos (Krieg ist die Hölle und all das) sind hier verloren gegangen, da sich dieses Spiel eher wie eine ziemlich verblödete Schießbude aus dem Jahr 2001 anfühlt. Das einzige, was sich modern anfühlt, ist die Grafik, die durch Unreal Engine 5 oft brillant ist.

Werbung:

Die Atmosphäre, die Intensität, die Präsenz von Ridley Scotts Film ist hier verloren gegangen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen.

Call of Duty hat mit Modern Warfare (2007) das Regelwerk für diese Art von Kriegsspiel neu geschrieben und um ehrlich zu sein, hat es sich seitdem kein bisschen verändert. Das letztjährige Spiel Black Ops 6 fühlt sich genauso korridorartig an wie vor 15 Jahren und meiner Meinung nach ist das nichts, was andere konkurrierende Entwickler nachahmen sollten. Doch genau das hat Team Jade getan, indem er Modern Warfare (2007) als Vorlage verwendet und die gleiche Art von Arcade-Schießbuden-Korridoren in der gleichen Art von hirntotem Michael-Bay-Geist geformt hat, wie es Infinity Ward vor all den Jahren getan hat. Für mich fühlt sich das alt, abgestanden, steif, dumm und ehrlich gesagt wirklich dumm an. Ich und mein vierköpfiges Team werden zwischen verschiedenen Teilen der somalischen Hauptstadt hin- und hergependelt und schießen auf Feinde, die entweder so dumm sind, dass sie nicht bemerken, dass ich mit der Waffe etwa neun Zentimeter vom Hinterkopf entfernt hinter ihnen stehe, oder die mich aus 400 Metern Entfernung in der pechschwarzen Nacht (ohne Nachtsichtbrille) entdecken und es mit ihren rostigen AK-47 schaffen, 100% ihrer Schüsse zu treffen, Auch wenn ich mich wie ein temperamentvolles Wiesel zwischen Deckung und Hindernissen bewege, und manchmal sogar, obwohl ich hinter einer Zementwand bin.

Das fühlt sich eher wie eine Tech-Demo an, die vor der Kamera gut aussieht, als wie ein erfolgreiches Actionspiel.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Spielmechanik starr und begrenzt anfühlt. Hier gibt es keinen Nahkampfangriff, ein Manko, das meiner Meinung nach in die 90er Jahre gehört und manche Gegnerbegegnungen geradezu skurril macht. Die Waffen sind größtenteils in Ordnung, aber es mangelt an Realismus in der Art und Weise, wie sie dargestellt werden, und dieser Arcade-Glanz scheint durch und beeinträchtigt das Gefühl von Intensität und Präsenz. Ich habe auch ein Problem damit, dass man diese Missionen nicht alleine durchspielen kann, auch nicht mit computergesteuerten Verbündeten. Du musst drei Freunde im Koop-Modus dabei haben, sonst startet das Spiel nicht. Für uns hat es vier Stunden und sieben Minuten gedauert, alle sieben Kapitel durchgespielt zu haben und am Ende kann ich nicht sagen, dass es besonders unterhaltsam, spannend oder schwierig war. Zumindest nicht auf eine gute Art und Weise, abgesehen von der Tatsache, dass einige Gegner Falkenaugen haben...

Werbung:

Wunderschöne Unreal Engine 5 Grafiken und eine teure Filmlizenz bewahren Delta Force: Black Hawk Down sicherlich nicht davor, eine der größten Enttäuschungen des Jahres zu sein.