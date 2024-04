Deliver Us The Moon kommt diesen Sommer endlich für Switch

HQ

Keoken Interactives Deliver Us The Moon erscheint endlich für Nintendo Switch. Der Vorgänger von Deliver Us Mars, Deliver Us The Moon, folgt der Art von Geschichte, die man von seinem Titel erwarten würde.

Du hast die Aufgabe, die Erde vor ihrem drohenden Untergang zu retten und den Mond nach einer wichtigen Energieressource zu untersuchen, die uns davon abhalten könnte, unseren Planeten zu ruinieren. Das Spiel wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gut bewertet, aber eine Switch-Portierung wurde bereits 2020 gestrichen.

Nun zeigt ein neuer Trailer, dass Fans diesen Sommer eine Switch-Version bekommen werden. Es gibt noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber für alle, die dieses Weltraumabenteuer bequem und tragbar von ihrer Switch aus erleben möchten, wird die Wartezeit hoffentlich nicht allzu lang sein.