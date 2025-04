Deine nächste kooperative Besessenheit dreht sich darum, einen Stein einen Hügel hinaufzuschieben

Heutzutage gibt es eine ziemlich beliebte Nische in Videospielen, die sich um Spieler dreht, die sich immens harten Herausforderungen stellen. Was einst QWOP war, hat sich seitdem zu Getting Over It with Bennett Foddy und dann zu Only Up und sogar zu A Difficult Game About Climbing entwickelt. Jetzt gibt es ein neues Kind auf dem Block.

Dieses Spiel ist als Pushing It! Together - Sisyphus Co-op bekannt, und obwohl der Name etwas klingt, ist die eigentliche Idee viel einfacher. Im Wesentlichen handelt es sich um eine kooperative Interpretation der Geschichte von Sisyphos, wobei es sich um eine griechische Legende handelt, die sich um einen ehemaligen König dreht, der nach dem Verrat an Zeus die Aufgabe hatte, ständig einen Felsbrocken einen steilen Berg hinauf zu bewegen. Dieses Spiel baut darauf auf, indem es eine Gruppe von Spielern sieht, die zusammenkommen und die Aufgabe haben, einen Stein über eine Reihe von steilen und unebenen Oberflächen zu bewegen, Hindernissen und Gefahren auszuweichen, um ein entferntes Ziel zu erreichen.

Das Spiel ist ab sofort auf Steam erhältlich, und Sie können sogar ein Exemplar zu einem sehr günstigen Preis ergattern, da es im Einzelhandel für höchstens 4,29 £ erhältlich ist. Auf der Steam-Seite des Spiels wird uns folgendes mitgeteilt:

"Pushing It! Together ist ein Multiplayer-Nachfolger von Pushing it! Mit Sisyphos, einem schwierigen und bestrafenden Spiel, das von der griechischen Mythologie inspiriert ist, in dem du als Sisyphos spielst - ein Mann, der zu einer Ewigkeit verdammt ist, einen Felsbrocken einen Berg hinaufzurollen, der dazu bestimmt ist, nie den Gipfel zu erreichen.

"Aber dieses Mal bist du nicht mehr allein.

"Es wird nicht immer einfach zwischen euch sein, und manchmal kann es zu Kämpfen kommen. Aber Ihre Aufgabe ist es, zu lernen, wie Sie Ihre Differenzen überwinden und als Team arbeiten können. Auf ein gemeinsames Ziel zu: Push it! Gemeinsam."

Beabsichtigen Sie mit einer sehr zugänglichen Reihe von Systemanforderungen, ein paar Freunde zu versammeln und ein paar Steine zu schieben?