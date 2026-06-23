Deep Water

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Ich liebe Hai-Filme, auch wenn nur wenige davon wirklich gut sind. Ich bin ständig auf der Suche nach dem nächsten, und es macht mich innerlich ein wenig glücklich, wenn ich von einem neuen lese – ein bisschen so, wie ich mir wünsche, Dino-Actionfilme wären häufiger. Und ja, ich weiß, dass David Robert Mitchells The End of Oak Street mit Anne Hathaway und Ewan McGregor im August erscheint. Und es sieht wirklich gut aus. Aber sorry, wir wollten eigentlich über Haie sprechen. Seit das Streaming übernommen hat, gab es einige Shark-Filme. Ich habe Thrash erst im April rezensiert, und es hat tatsächlich bis zu einem gewissen Grad gehalten.

Aber jetzt zum Punkt. Renny Harlin. Finnlands größter Regieexport aller Zeiten, mit Cliffhanger, Long Kiss Goodnight und einer ganzen Reihe weiterer Filme, darunter Deep Blue Sea. Ich war dreizehn, als ich es zum ersten Mal sah. Und ich war süchtig. Es war stilvoll (für seine Zeit), gewalttätig und äußerst unterhaltsam. Mir wurde übel, als Stellan ein einarmiger Bandit wurde; Ich war schockiert, als Samuel L. Jacksons heldenhafte Rede abrupt unterbrochen wurde. Dieser Hai-Film hatte alles. Sogar Haie, die rückwärts schwimmen. Und dieser klassische LL Cool J One-Liner: "Du hast meinen Vogel gefressen." Und weißt du was? Es ist absolut verrückt. In jeder Hinsicht übertrieben. Aber es funktioniert trotzdem. Sogar heute. Deep Blue Sea ist mein Lieblings-Hai-Horrorfilm direkt nach Jaws, also war ich natürlich überglücklich, als ich las, dass Renny Harlin wieder mit Haien geschwommen war. Doch es bleibt die Frage, ob sein letzter Tauchgang genauso erfolgreich ist wie der letzte.

Aaron Echkhart fragt sich, warum sein Gehaltsscheck nicht größer war

Fangen wir mit der Handlung an:

"Eine Gruppe internationaler Passagiere, die von Los Angeles nach Shanghai reist, ist gezwungen, in haifischverseuchten Gewässern eine Notlandung zu machen. Jetzt müssen sie zusammenarbeiten, in der Hoffnung, die tobende Haischwärme zu überleben, die vom Wrack angezogen wird."

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Also beschließt Renny, uns auf einen Flugzeugabsturz und ein Haifisch-Festmahl einzuladen. Das klingt nach einem brillanten Konzept. Der Trailer verspricht Unterhaltung, und so gab es Hoffnungen auf eine Art spirituelle Fortsetzung von Deep Blue Sea. Wir lernen einige bekannte Gesichter kennen. In der Hauptrolle steht der breitkieferige Aaron Eckhart. Ich habe ihn als Harvey Dent in The Dark Knight geliebt. Er ist eigentlich ein ziemlich steifer Schauspieler, und das gilt hier auch, aber er hat etwas an sich. Der entspannte, partyliebende, klischeehafte Kapitän des unglückseligen Fluges wird vom ikonischen Ben Kingsley gespielt, der interessanterweise immer zwischen schwerem Drama, oscarwürdigen Darstellungen, lustigen Rollen und regelrechten Flopps geschwankt hat. Ich habe mich oft gefragt, wie er seine Rollen auswählt, und bin zu dem Schluss gekommen, dass er ein bisschen Spaß daran haben muss, so wie ich bestimmte Situationen handhabe: 'Das wird vielleicht nicht so gut ausgehen, aber es klingt spaßig. Lass es uns versuchen. Dann gibt es Angus Sampson, der mir in der zweiten Staffel von Fargo wirklich ins Auge gefallen ist (ebenfalls als Geisterjäger in Insidious unvergesslich).

Aber Tatsache ist, dass die Wahl der Schauspieler eigentlich nicht so wichtig ist, denn dies ist kein Film, der Oscar-würdige Darstellungen verlangt. Aber jetzt bist du natürlich neugierig, wie Deep Water abschneidet. Es sind schließlich siebenundzwanzig Jahre vergangen, seit Harlin diese cleveren Haie im Tiefblauen Meer losgelassen hat. Ich mag die erste halbe Stunde. Das baut die Atmosphäre sehr gut auf, auch wenn nichts wirklich heraussticht. Wir lernen papierdünne Charaktere und Schauplätze kennen; Wir wissen, dass alles schiefgehen wird. Ich finde, der Flugzeugabsturz selbst ist ziemlich gut inszeniert. Ohne genau zu wissen, wie die Crew tatsächlich miteinander oder mit der Flugsicherung kommuniziert, wirkt es irgendwie realistisch, und man bekommt einen kleinen Magenknoten, wenn sie erkennen, dass eine Notlandung im Meer der einzige Ausweg ist.

Deep Blue Sea ist es nicht

So wie ich Hai- und Monsterfilme schon immer geliebt habe, habe ich auch eine Schwäche für Filme, die in Flugzeugen spielen – egal, ob sie die gesamte Laufzeit in der Luft sind oder nach einer halben Stunde abstürzen. Passenger 57, die Idris Elba-Serie Hijacking, Stirb langsam 2, lebendig. Die Liste könnte endlos weitergehen.

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Für alle, die auf großartige Unterhaltung hoffen, habe ich jedoch schlechte Nachrichten: Leider funktioniert in Deep Water sehr wenig. Es ist nicht besonders gut gemacht, man kümmert sich nicht wirklich um die Charaktere, und es wird nie wirklich spannend oder besonders unterhaltsam. Es gelingt ihm nicht, Spannung aufzubauen, und ich vermisse jeglichen Anflug des Charmes, der in seinem witzigen Vorgänger zu finden ist. Das Gefühl von Verspieltheit ist vergessen, und die Bedrohung durch die Haie wirkt uninteressant und fehlt an Biss (heh heh). Zugegeben, es gibt ein paar Szenen, die einigermaßen gut funktionieren, und mir ist sicherlich nicht langweilig, aber ich hatte wirklich auf mehr gehofft. Deep Water ist extrem vergessenswert und könnte für einen verkaterten Sonntag in Ordnung sein, aber nicht viel mehr. Andererseits hat es mich wirklich motiviert, Deep Blue Sea zu sehen.