Deep Rock Galactic: Rogue Core zeigt das Gameplay und enthüllt Pläne für die geschlossene Alpha

Im Rahmen der Triple-i Initiative -Präsentation sind Ghost Ship Games gerade aufgetaucht, um einen weiteren Blick auf Deep Rock Galactic: Rogue Core zu werfen. Bei diesem Ableger des sehr beliebten Koop-Shooters handelt es sich um ein FPS-Roguelite-Abenteuer, in dem 1-4 Spieler in die Rolle eines zwergischen Bergmanns schlüpfen, der in sehr gefährliche unterirdische Welten geschickt wird, um wichtige Orte zu reaktivieren und die Kontrolle über die Operationen zu übernehmen.

Während des Showcases gab es bei Rogue Core einen flüchtigen Einblick in die vier spielbaren Klassentypen, die wie folgt aussehen:



Falconeer - Ermöglicht den Kampf an zwei Fronten



Slicer - Experte für offensive Angriffe



Spotter - Ideal zur Identifizierung von Zielen



Wächter - Eine schützende Kraft der Natur



Gemäß der Funktionsweise von Rogue Core nutzt das Spiel seine Roguelite-Natur, um Spieler beim Tauchen zu sehen, um Ressourcen zu verdienen, die zur Verbesserung ihrer Zwerge verwendet werden können. Dazu gehören vorübergehende Verbesserungen, die in verwertbaren Behältern zu finden sind, aber auch Upgrades, die durch das Ausgeben von sammelbaren Expendite erhalten werden, sowie dauerhafte Freischaltungen, die auf dem Hubschiff RV-09 Ramrod erworben werden.

Derzeit gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für Deep Rock Galactic: Rogue Core, aber es ist geplant, bald einen geschlossenen Alpha-Test zu veranstalten, bei dem die Anmeldungen auf der Steam-Seite des Spiels registriert werden.