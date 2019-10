Deathwing terrorisiert Heroes of the Storm

Bevor Blizzard den Nexus von Heroes of the Storm verstummen ließ, wurde das MOBA regelmäßig mit Helden und Updates erweitert. In diesem Jahr sieht das Thema Unterstützung leider nicht mehr so rosig aus, trotzdem hat der Entwickler gestern Abend einen weiteren Helden angekündigt - und der hat es in sich.

Es handelt sich um niemand Geringeres als Deathwing, den Welten-zerstörenden Drachen. Der Champion hat zwei Formen (Destroyer und Worldbreaker für Nah-, bzw. Fernkampf) und drei besondere Eigenschaften: Er ist unberührt von feindlichen Crowd-Control-Effekten, Verbündete können ihre Fähigkeiten nicht auf ihn wirken, außerdem richtet er mehr Schaden an Feinden an. Deathwings Fähigkeiten-Kit macht einen guten Eindruck und damals wäre das eine große Sache gewesen, doch in diesem Jahr musste die restliche Community einen harten Schlag einstecken. Immerhin ist das Game noch online.