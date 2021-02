Deathloop-Trailer beschert euch einen Ohrwurm

You're watching Werben

Bethesda hat am Abend von sich hören lassen, als sie Deathloop mit sattem Gameplay präsentiert haben. Arkane Lyon nennt ihren dritten Gameplay-Trailer "Déjà vu" und dieser fängt das ständige Aufeinandertreffen von Colt und Julianna gekonnt filmisch ein. Der Stil dieser Gameplay-Montage orientiert sich an James-Bond-Filmen mit einem Mix aus entspannter Blues-Musik und dem Gefühl konstanter Anspannung.

Das Konzept dieses Zeitschleifen-Shooters ist simpel: Tötet alle acht Ziele auf der Karte Blackreef, bevor sie fliehen oder ihr der Jägerin Julianna zum Opfer fallt. Beide Ausgänge münden in einer neuen Zeitschleife, aus der ihr auszubrechen versucht. Arkane Lyon präsentiert eine kreative Auswahl an mächtigen Fähigkeiten, die wir neben klassischen Schießeisen einsetzen können, um unser Ziel zu erreichen. Am 21. Mai beginnt dieses mörderische Katz-und-Maus-Spiel auf PS5 und PC.