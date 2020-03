Deathloop soll Parallelen zu Doom Eternal aufweisen

Obwohl es im Moment so aussieht, als ob die diesjährige E3-Messe vor dem Coronavirus kapitulieren wird, laufen die Vorbereitungen weiter. Bethesda plant zum Beispiel bereits ihr Programm und kann verraten, dass zwei ihrer Spiele, die sie letztes Jahr hervorgehoben haben, auch in diesem Jahr wieder auftauchen werden. In einem Interview mit We Have Cool Friends enthüllte Pete Hines, dass Bethesda große Pläne für die diesjährige E3 habe und dass wir ausdrücklich erwarten können, sowohl Deathloop als auch Ghostwire Tokyo in Aktion zu sehen. Damit nicht genug, der Firmenpräsident hat uns außerdem eine interessante Info zu Deathloop mit auf den Weg gegeben:

"Es ist sicher, dass ihr auf der E3 viel mehr darüber hören werdet. Ob es bis dahin vielleicht eine Kleinigkeit geben wird, [wissen wir noch nicht]. Ich freue mich sehr darauf, dass ihr sowohl Deathloop als auch Ghostwire selbst sehen könnt. Ich werde jetzt nichts weiter dazu sagen, aber es hat eine interessante Parallele zu Doom Eternal, über die ich mit euch sprechen werde, sobald wir Ghostwire zeigen. Ich bin gespannt, ob es aufgegriffen und bemerkt wird. Ich werde ein wenig darüber verraten, sobald ihr es gesehen habt. Ich bin sicher, dass wir ein wenig darüber sprechen werden, wo sich die Verbindungen zwischen diesen beiden Dingen befinden."

Wir wissen bislang eigentlich nur, dass es in Deathloop zwei Personen mit unterschiedlichen Zielen geben wird, die sich auf einer mysteriösen Insel gegenseitig ausschalten müssen. Im ersten Video wirkte es so, als wäre die Konfrontation der beiden Figuren eine in sich geschlossene Zeitschleife, aus der die Zwei nicht entkommen könnten. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man mit einer solchen Prämisse an Doom Eternal anknüpfen kann?