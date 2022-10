Deathloop ist Teil des Dishonored-Universums

HQ

Es stellt sich heraus, dass Arkanes neuestes Actionspiel, Deathloop, tatsächlich im selben Universum wie die Dishonored-Serie spielt. Diese Informationen stammen von Dinga Bakaba, dem Game Director des Titels bei Arkane Lyon, der im offiziellen Xbox-Podcast erschien, um die Theorie zu bestätigen.

"Nicht jeder hat das Gleiche gesehen. Nicht jeder hat das gleiche Lied gehört, das Sie vielleicht irgendwo versteckt gehört haben. Nicht jeder hat jeden Raum gesehen, et cetera, et cetera. Es war also schön zu sehen, wie die Community einen Blick auf die kleinen Hinweise warf, die wir überall verstreut haben, dass wir uns Deathloop in der Zukunft nach Death of the Outsider vorgestellt haben."

Bakaba fuhr fort und erläuterte, wie der Entwickler die beiden Spiele miteinander verband.

"Wir haben also eine bestimmte Zeitlinie, um das zu verknüpfen, und es gibt tatsächlich viele Hinweise im Spiel. Es gibt einige, die missbraucht werden, einer von ihnen ist wirklich spoiler-y, also voila, aber es gibt eine Menge kleiner Dinge und einige, die die ganze Zeit unter der Nase der Leute waren, aber die Leute finden es nur heraus. "

Hast du irgendwelche Hinweise gefunden, die Deathloop und Dishonored verbinden?