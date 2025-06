HQ

Nur wenige Spiele haben mich auf eine so emotionale Reise mitgenommen wie Death Stranding 2: On the Beach. Ich war beeindruckt, lachte, zuckte zusammen, langweilte mich, vergoss Tränen, wurde enttäuscht und klatschte in kindlicher Freude in die Hände. Er ist abwechselnd von Herzen kommend und albern, rasant und introspektiv, neugierig und cool. Mit anderen Worten: Kojima-synchron wie die Hölle. Und das ist wohl genau das, was wir uns alle wünschen könnten, die wir dem Mann, dem Mythos, der Legende Hideo Kojima seit Jahrzehnten folgen - auch wenn es einige Dinge gibt, die man hätte besser machen können.

Das erste Death Stranding erhielt eine der gemischtsten Reaktionen in der jüngeren AAA-Geschichte. Die Metascore liegt bei respektablen 82%, aber hinter diesem Durchschnitt verbirgt sich eine überraschend hohe Anzahl an lauwarmen Bewertungen sowie eine Reihe von 10ern, und das Spiel gewann zusammen mit dem Resident Evil 2 Remake viele GOTY-Auszeichnungen unter den weltweiten Spieleseiten. Einige von uns auf Gamereactor gaben ihm eine 9 und nannten es Kojimas bestes Spiel. Ich selbst war nicht ganz so begeistert davon, aber für mich gab es keinen Zweifel daran, dass Kojima mit seinem einzigartigen Universum etwas Besonderes am Laufen hatte.

Heute, fast sechs Jahre später, würde es mich wundern, wenn die Resonanz nicht einhelliger positiv ist. Zum Teil, weil wir wissen, worauf wir uns einlassen, aber auch, weil Death Stranding 2: On the Beach die Formel in einer Reihe von Bereichen verfeinert und ein harmonischeres und fesselnderes Erlebnis schafft - auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass Kojima und sein Team in einigen Bereichen noch drastischere Maßnahmen ergriffen hätten, aber dazu später mehr.

Beginnen wir mit den berühmten Erwartungen. Ich spreche gerne über die Sprache der Spiele. Nicht im literarischen Sinne, sondern in Bezug auf das Design. Ich wage zu behaupten, dass jeder, der dies liest, ein inhärentes Verständnis davon hat, wie man ein bestimmtes Spiel auf einer grundlegenden Ebene angeht. Wo kann ich klettern? Womit kann ich interagieren? So etwas. Die meisten Spiele bauen stark auf den Schultern anderer Spiele auf, die wir gespielt haben, so dass wir uns schnell in ihnen zurechtfinden. Death Stranding fühlte sich radikal anders an, indem sie dem einfachen Akt, ein Objekt von A nach B zu bringen, ohne es zu zerbrechen, eine Hauptrolle einräumte. Es war ein Liefersimulator in einer dystopischen Zukunft, und es war seltsam. L2+R2, um das Gleichgewicht zu halten? Optimale Gewichtsverteilung? Es war eine teure Lektion, die mit einer gewissen Frustration einherging.

Jetzt haben wir es gelernt - so wie wir gelernt haben, unseren Schild in Dark Souls immer oben zu halten. Jetzt sprechen wir Death Stranding fließend. Und so können diejenigen von uns, die beim letzten Mal dabei geblieben sind, die Früchte ernten und Hideo Kojimas zutiefst seltsames Universum von Anfang an genießen.

Und was für ein Anfang das ist. Es sind 11 Monate vergangen, seit das erste Death Stranding. Sam - dessen abgetragene Stiefel wir uns mal wieder über die Füße ziehen - lebt nun mit Lou an der Grenze zu Mexiko. Natürlich völlig unter dem Radar, denn es gibt viele, die das kleine Mädchen in die Finger bekommen wollen. Es ist ein isoliertes, aber einigermaßen friedliches Leben - oder so friedlich, wie man es in einer postapokalyptischen Welt nur sein kann, die von mörderischen Geistern heimgesucht wird, Regen, der schneller altert als der Strand von M. Night Shyamalan, und das Risiko riesiger Explosionen, wenn jemand in der Nähe den Löffel abgibt.

Die vorübergehende Ruhe wird jedoch von Fragile unterbrochen, die mit einem Angebot anreist, das einen Transport nach Mexiko und die Möglichkeit eines Lebens beinhaltet, in dem man nicht über die Schulter schauen muss. Ein freies Zusammenleben. Es ist ein kraftvoller Auftakt, und insgesamt lassen Kojima und Co. in den ersten 5-7 Stunden ihre Muskeln spielen. Als Sam die Grenze nach Mexiko über eine eingestürzte Brücke überquert, die mit Autowracks übersät ist, geschieht dies während eines dichten Sandsturms, der den Spieler verwirrt und das unvorhersehbare Wetter, das im Ankündigungstrailer eine wichtige Rolle spielte, wunderschön zur Schau stellt. Und als es ein paar Stunden später an der Zeit ist, über ein mysteriöses Bauwerk von Mexiko nach Australien zu reisen, könnte der Sci-Fi-Liebhaber in mir vor lauter Aufregung über die Schönheit der Inszenierung kaum still sitzen. Schönheit und Seltsamkeit in auffallender Vereinigung.

Als sich der Staub des Sandsturms gelegt hat, verlangsamt sich Death Stranding 2: On the Beach etwas - sowohl erzählerisch als auch mechanisch - und findet einen gut funktionierenden, wenn auch vertrauteren und sichereren Stand. Damit sind wir bei der Verfeinerung, die ich eingangs beschrieben habe. Death Stranding 2: On the Beach ist immer noch eng mit seinem Vorgänger verwandt. Tatsächlich fühlt es sich manchmal so an, als wäre es die endgültige Version, die Kojima sich von Anfang an gewünscht hätte, oder vielleicht eher ein Spiegelbild, das Themen und Sequenzen aus dem ersten Spiel wieder aufgreift.

Nehmen wir zum Beispiel die Missionen mit Neil, die denen mit Cliff aus dem ersten Spiel ähneln, diese aber in Bezug auf das reine visuelle Spektakel bei weitem übertreffen. Erzählerisch und thematisch bin ich mir nicht sicher, ob ich sie der brillanten Darstellung von Mads Mikkelsen vorziehe, aber sie hinterlassen einen großen emotionalen Eindruck und hinterlassen einen bleibenden Eindruck in der Geschichte als Ganzes. Und dann ist da noch Luca Marinelli, der in der Rolle des gefolterten Mannes mit einer möglichen Verbindung zu Sam eine echte Entdeckung ist.

Die meiste Zeit verbringst du deine Zeit jedoch nicht mit epischen Duellen gegen den mysteriösen Soldaten, dessen Bandana an einen bestimmten anderen Kojima-Charakter erinnert, oder mit dem Besiegen riesiger Mechs und BTs - obwohl das glücklicherweise ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Nein, wie schon beim Vorgänger steht die Zustellung von Paketen bei jedem Wetter und Gelände im Vordergrund, wenn es um den Zeitaufwand geht. Und gerade das Wetter und das Gelände stehen dabei im Mittelpunkt. Letzteres ist mit seinem unglaublich hohen Detailgrad und seiner großen Vielfalt ein Hit. Australien und Mexiko sind die Heimat von Wüsten, Wäldern, markanten Felsformationen, Sümpfen und schneebedeckten Bergen. Die Vielfalt ist hoch, aber die Übergänge zwischen den Biomen fühlen sich immer organisch an. Es ist so etwas wie ein Meisterwerk.

Diesmal wird deine Reise durch die schöne und gefährliche Umgebung mehr vom wechselhaften Wetter beeinflusst. Sand- und Schneestürme, Lawinen, Erdbeben, steigende Wasserstände und mehr tragen dazu bei, die Missionen dynamischer zu gestalten. In einem Sandsturm mitten in einer sengenden Wüste die Orientierung zu verlieren oder verzweifelt zu versuchen, einer Lawine hoch oben in den Bergen auszuweichen, ist aufregend, aber die meiste Zeit sind die Wetterphänomene zu subtil, um die Herangehensweise an eine bestimmte Mission zu ändern, so dass sie am Ende eher eine nette Idee sind als die große Veränderung, die entsteht, wenn ein Berghang in den ersten Minuten des Spiels zusammenbricht.

Das Wetter ist nicht das Einzige, was Sam ärgert. Auch die Begegnungen mit den gruseligen BTs sehen anders aus. Es gibt einen neuen Typ, der aktiver nach Sam sucht, und man kann jetzt auch auf zufällige Ereignisse stoßen, bei denen man einen riesigen Kugelfisch-ähnlichen BT besiegen oder einer pantherähnlichen Variante in einer plötzlich auftauchenden, mit Teer bedeckten Stadtlandschaft ausweichen muss. Vor allem Letzteres bescherte mir ein wildes Erlebnis, als sich eine ruhige Wanderung in ein regelrechtes Horrorszenario verwandelte, das zeigte, wie gut Kojima in solchen Dingen ist.

BTs und schlechtes Wetter sind natürlich nicht die einzigen Bedrohungen. Higgs, der nach und nach komplett zum Joker geworden ist, richtet Chaos an und kann seine Hand im Spiel haben, wenn sich die lokalen Gangs plötzlich bewaffnen, was Sams Mission einen Strich durch die Rechnung macht. Dies erfordert einen Gegenangriff, was in der Praxis bedeutet, dass man sich stärker auf das Infiltrieren feindlicher Basen konzentrieren muss. Hier ist Kojima eindeutig in seinem Element, und manchmal fühlte ich mich in die glücklichen Tage von Phantom Pain zurückversetzt. Death Stranding 2: On the Beach bietet dir eine riesige Auswahl an Waffen und Gadgets, was es genauso unterhaltsam macht, der Geist zu sein, der den richtigen Weg wählt und Feinde mit holografischen Granaten ablenkt, wie es ist, der Panzer zu sein, der mit automatischen Waffen alles niedermäht.

Wenn das Tempo von Death Stranding 2: On the Beach am besten ist, hat es einen Rhythmus wie nur wenige andere. Auf ruhige, landschaftlich reizvolle Spaziergänge folgen intensive Infiltrationen feindlicher Fraktionen, bevor gut inszenierte Zwischensequenzen die Geschichte in neue Richtungen lenken und adrenalingeladene Versatzstücke und Bosskämpfe eröffnen, nach denen du dich in gemächlichem Tempo wieder auf den Weg machst, während die hervorragende, aber etwas eintönige Auswahl an Songs als Soundtrack zu deiner Reise dient. Es ist Ebbe und Flut, Yin und Yang, Hall & Oates. Aber wie alle Balanceakte ist es nicht einfach. Es gibt Teile des Spiels, in denen die Spaziergänge zu viel Platz einnehmen und plötzlich keine friedlichen Oasen mehr sind, sondern triviale Spaziergänge.

Das gilt vor allem für die marathonartigen Backtracking-Missionen, die mir jedes Mal die Laune trübten, wenn sie auftauchten. Zugegebenermaßen kann die Reisezeit auf diesen oft mit Hilfe von Fahrzeugen oder den heißen Quellen verkürzt werden, die als leicht einfallsreiche Quelle für die Schnellreise dienen, aber das hindert sie nicht daran, sich wie eine Möglichkeit anzufühlen, das Spiel künstlich zu verlängern.

Versteht mich nicht falsch. Ich respektiere Kojima Productions Hingabe an den Lieferaspekt von Death Stranding 2: On the Beach wirklich, aber manchmal verliebt sich das Spiel ein wenig in seinen eigenen Glauben daran, wie aufregend es sein kann, durch grafisch beeindruckendes Terrain zu wandern, während emotionale Singer-Songwriter-Musik aus den Lautsprechern fließt.

Insgesamt hat Death Stranding 2: On the Beach manchmal mit Zurückhaltung zu kämpfen - was paradoxerweise auch einer der Gründe ist, warum ich es liebe. Das Spiel erzählt dir ständig von all den Dingen, die im Hintergrund vor sich gehen. Wie sich deine Fähigkeiten passiv verbessern; wie deine Botenklasse zunimmt; wie es Lou geht. Um nur einige Beispiele zu nennen. Ich habe nichts gegen systemlastige Spiele, aber das Problem ist, dass man nicht wirklich das Gefühl hat, stärker zu werden, und die passive Natur der Verbesserungen führt dazu, dass sie schnell in den Hintergrund treten und vergessen werden.

Der soziale Aspekt hingegen macht einen größeren Eindruck - obwohl ich immer noch nicht weiß, ob ich es tatsächlich einem einsameren Erlebnis vorziehe. Es kann Spaß machen, am Bau einer Autobahn teilzunehmen oder derjenige zu sein, der zwei Landmassen mit einer Brücke verbindet, zur Freude und zum Nutzen des nächsten Sam. Doch die vielen Schilder mit blinkenden Lichtern und lauten Geräuschen verleihen der sonst ästhetisch düsteren Welt manchmal ein leicht unglückliches Casino-ähnliches Gefühl. Es ist ein bisschen übertrieben, aber zum Glück kann man kostenlos offline spielen.

Nach der hervorragenden Einführung und der Freude über den verbesserten Rhythmus, der durch die stärkere Mission und das Weltdesign hervorgerufen wurde, begann ich nach der Hälfte des Spiels ein wenig geistige Ermüdung zu verspüren. Der Story fehlt es an Schwung, und die spannenden Missionen driften etwas weiter auseinander. Plötzlich fühlte sich Death Stranding 2: On the Beach wie eine etwas zu sichere Fortsetzung an, auch wenn es nie langweilig wird. Schließlich handelt es sich um ein Spiel, in dem eine sprechende Puppe als Kundschafter fungieren kann und jedes Mal die Glocken läuten, wenn es zu schneien beginnt. Und dann sind da noch die Zwischensequenzen, die ständig zwischen Kitsch und Coolness schweben. Zu viel oder ganz wunderbar.

Aber alles in allem ließ meine Begeisterung ein wenig nach. Lange hielt es aber nicht an, denn natürlich hat Kojima ein Ass im Ärmel. In den letzten 10 Stunden haben er und der Rest des Teams eine Reihe großartiger Momente abgeliefert. Wir erleben wilde Annäherungsversuche gegen Geister-Mechs in einem Flammeninferno zu Ludwig Forsells hervorragender Musik, epischen Bosskämpfen und einem Ende, das so bewegend ist, dass es mir die Tränen in die Augen trieb. Und das ist mir im Gaming nur ein paar Mal passiert. Insbesondere die Art und Weise, wie Kojima die Erzählung verknüpft, ist überraschend elegant für den ansonsten expositionsfreudigen Spieleschöpfer. Es ist definitiv mehr Snake Eater als Sons of Liberty.

Seit ich vor ein paar Tagen Death Stranding 2: On the Beach beendet habe, versuche ich, meine Gedanken über das Spiel zu ordnen. Denn es gibt viel zu thematisieren. Ich habe die eher systemische Seite des Spiels nur kurz angerissen, genauso wie ich mich mit Informationen über die Handlung zurückgehalten habe. Ersteres, weil ich es relativ uninteressant finde, letzteres, weil ich nicht zu viel verraten möchte.

Auf der einen Seite gibt es einige Dinge, die ich an dem Spiel vermisse. Das Wetter könnte eine größere Rolle spielen, das Tempo verliert manchmal den Halt, ich würde mir wünschen, dass die Welt aus architektonischer Sicht spannender wird, und ich wünschte, meine Missionsgeber wären nicht so langweilig zu hören. Auf der anderen Seite fühlt es sich großartig an, es zu spielen, hat mehr Charakter und Persönlichkeit in seinem kleinen Finger, als Ubisofts gesamte Spielebibliothek der letzten 10 Jahre aufbringen kann, und es schafft es, eine ausgesprochen hervorragende Geschichte zu erzählen, die mir noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Es ist nicht perfekt, aber wenn mehr AAA-Spiele es wagen würden, wie Death Stranding 2: On the Beach, wäre die Branche ein viel aufregenderer Ort. Es verdient glänzende 9 von 10 Punkten.