Death Stranding 2 bekommt einen neuen Titel und wird nächstes Jahr veröffentlicht

Wir haben die Fortsetzung von Death Stranding lange Zeit einfach Death Stranding 2 genannt, da Kojima (der Mann und Entwickler hinter dem fraglichen Spiel) selbst beschlossen hat, den Titel mit diesem Namen anzukündigen. Während des gerade zu Ende gegangenen Sony-Streams zeigte uns der japanische Kreative das Spiel jedoch noch einmal, und er tat dies, während er ankündigte, dass es einen neuen Titel gibt. Death Stranding 2: On the Beach ist der neue vollständige Name, und wir haben auch erfahren, dass das Spiel erst irgendwann im Jahr 2025 für die PlayStation 5 erscheinen wird.

Zusätzlich zu diesen Informationen bekamen wir einen soliden und interessanten Trailer, in dem wir uns verwöhnen lassen konnten, und neben den üblichen Kuriositäten, die bei Kojima zu erwarten sind, wurden uns köstliche Grafiken und wunderschöne Umgebungen geboten. Auch die Charaktere standen diesmal im Fokus, und wir lernten Sam Bridges (Norman Reedus), Fragile (Léa Seydoux) sowie Higgs (Troy Baker) in mehreren spannenden Gesprächen wieder kennen.

