Viele Nintendo-Fans weinten, als CiNG, als das japanische Studio, das für die Franchises Hotel Dusk und Another Code auf DS und Wii verantwortlich war, in Konkurs ging. Es fühlte sich "falsch" an, dass das Studio keinen Weg gefunden hatte, sich über Wasser zu halten, oder dass Nintendo nicht daran interessiert war, ihnen zu helfen, um sie kompetenter und nachhaltiger zu machen. Diese grafischen Abenteuer berührten die Herzen vieler und neben ihren faszinierenden Handlungen und Charakteren hatten sie viel mit der Kunst von Taisuke Kanasaki zu tun.

Es waren seine Zeichnungen, seine rotoskopierte Aquarelltechnik, die diese Figuren zum Leben erweckten und das hervorstechen ließen, was im Nachhinein wohl und manchmal mittelmäßige Abenteuerspiele sein könnten, und das Publikum erobern ließ. Der Reiz des Touchscreens und des Buchmodus des DS trug zum perfekten Mix bei.

Als die meisten Fans von der Rückkehr von Kanasaki-san in einem neuen Abenteuer für die Nintendo Switch 2 hörten, mich eingeschlossen, haben wir alle gefeiert. Nun, Dear Me, I Was kommt mit einem gigantischen Vorbehalt, was nicht bedeutet, dass seine Prämisse unbedingt schlecht ist.

Dies ist kein Abenteuerspiel. Das ist das erste, was man ganz klar sagen muss. Dies ist eine sehr kurze, aber leicht interaktive Geschichte. Das heißt: Erwarten Sie keine langen Gespräche, geschweige denn Rätsel, um sie zu lösen. Dieses 40- bis 50-minütige Erlebnis ist genau das Gegenteil: etwas zum Nachdenken, bei dem das Handwerk des japanischen Künstlers so gut wie die ganze Zeit auf der Hauptbühne steht.

Es gibt wenig bis fast keine Interaktion, Ihre Eingriffe beschränken sich auf das Ziehen oder Klicken (per Stick oder Mouse Mode ) auf die ausgestellten Elemente für meist beiläufige Aktionen. Die Reihenfolge, in der du die verschiedenen Stücke deiner Mahlzeit isst oder deine Zeichenausrüstung in eine Kiste packst, spielt keine Rolle, da die Interaktion gelegentlich da ist, so dass du das Gefühl hast, es selbst gemacht zu haben.

Es gibt jedoch ein paar spezifische Momente, in denen diese Interaktion, das Ding, das man per Drag & Drop zieht, so zentral für die Erzählung ist, dass es ihm gelingt, die Bedeutung dessen zu verändern, was man groberweise als bloße Diashow bezeichnen könnte. Und ich mochte diese transformativen Details.

Also, ja, das ganze Gewicht des Ganzen liegt auf den Schultern einer völlig stummen Geschichte, die durch die Kunst von Kanasaki erzählt wird. Und war es eine gute, würdige Geschichte? Für mich war es das. Obwohl es sich manchmal langweilig und sogar albern anfühlte, machten die Gesichtsausdrücke der Charaktere und die Art und Weise, wie sie Trauer, Liebe und das Vergehen der Zeit darstellen, es für mich aus, mit sogar gelegentlichen Momenten, in denen ich etwas in mein Auge bekam. Außerdem ist es tapfer in einem der Themen, die es anspricht, eines, das wir selten in den japanischen Mainstream-Medien sehen, geschweige denn in Videospielen.

Vielleicht starb CiNG vor Ehrgeiz. Die zweite Another Code zog sich so sehr in die Länge, dass sie sich zu dünn dehnte, wie mich die jüngste Switch -Zusammenstellung auf die schlimmste Art und Weise erinnerte. Vielleicht mussten sie zu den Grundlagen zurückkehren, und genau das haben wir hier. Es ist einfach, aber bewegend, wie Kanasakis Zeichnung, wenn man das Wortspiel verzeiht, und auch eine japanische Lebensgeschichte, die sich frisch und mutig anfühlt. Es kostet Sie so viel wie ein Kinobesuch und dauert so lange wie eine TV-Serienepisode, aber wenn Sie einer dieser Fans waren, ist es wahrscheinlich das beste Rotoskop-Zeichen-Erlebnis, das Sie heute in Spielen genießen können, und außerdem kann es Sie auch bewegen, abgesehen davon, dass Sie aquarellierte Kätzchen haben.