Deadpool & Wolverine erscheint am 12. November auf Disney+

HQ

Wenn Sie jemand sind, der Filme gerne bequem von zu Hause aus anschaut, müssen Sie in der Regel nicht lange warten, bis ein Film sein Streaming-Debüt feiert. Deadpool & Wolverine ist jedoch zu einer Ausnahme von der jüngsten Regel geworden und es dauert mehrere Monate, bis es auf Disney+ erscheint.

Nachdem der Kinostart im Juli mehr als eine Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt hat, wird sich Deadpool & Wolverine am 12. November auf ein Home-Streaming-Debüt einstellen. Es ist in Ihrem Disney+-Abonnement enthalten und Sie können es bequem von zu Hause aus ansehen.

Wir leben in einer ziemlich seltsamen Zeit, wenn es um Streaming-Veröffentlichungen geht. Vielen Filmen wird nicht wirklich die Chance gegeben, einen starken Kassenerfolg zu haben, da sie innerhalb eines Monats auf Streaming-Plattformen erscheinen oder digital veröffentlicht werden. Wir müssen sehen, ob sich das in absehbarer Zeit ändern wird oder ob wir eine geringere Verzögerung zwischen dem Kinostart und dem digitalen Streaming sehen werden.