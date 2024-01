Deadpool 3 wird das MCU laut Argylle-Regisseur "retten"

HQ

Matthew Vaughn ist nicht nur der Filmemacher hinter X-Men: First Class, Kick-Ass und Kingsmen, sondern auch ein ziemlich großer Superheld. Es scheint, dass er von den Clips, die er bisher von Deadpool 3 gesehen hat, ziemlich beeindruckt ist und große Hoffnungen auf den Erfolg setzt.

"Die wenigen Schnipsel, die ich über Deadpool vs. Wolverine kenne - oder Wolverine vs. Deadpool, ich bin mir sicher, dass der Streit zwischen Ryan und Hugh stattfindet, während wir sprechen - sind unglaublich." sagte Vaughn zum Post Credit Podcast. "Das wird der Ruck sein... das Marvel-Universum steht kurz davor, einen Ruck von ihnen zu bekommen und es wird diesen Körper wieder zum Leben erwecken... Ich denke, Ryan Reynolds und Hugh Jackman sind dabei, das ganze Marvel-Universum zu retten."

Deadpool 3 wird der einzige MCU-Film sein, der in diesem Jahr herauskommt. Während es dank Sony noch andere Marvel-Projekte geben wird, die in die Kinos kommen, hat Disneys Marvel-Universum eine Chance, das Gefühl für die Fans in diesem Jahr zurückzubringen.

Da die Einspielergebnisse schwinden, und es wenig Hype um die Geschichten unserer Charaktere gibt, wird es interessant sein zu sehen, ob Deadpool 3 etwas von der früheren Majestät des MCU wiederherstellen kann.