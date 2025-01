Deadlock lässt vier Zeichen in einem überraschenden Update fallen

HQ

Am Wochenende hat Deadlock ein ziemlich großes Update veröffentlicht, das vier neue Charaktere ins Spiel bringt. Während dies die Fans sicherlich überraschte, als die Helden plötzlich im Hauptspiel verfügbar waren, konnten sie sie dank der Hero Labs von Deadlocks bereits spielen.

Dies ist ein Spielmodus, in dem die Spieler Helden testen können, bevor sie vollständig fertig sind, und die Neulinge Calico, Holliday, Vyper und The Magnificent Sinclair waren alle verfügbar. Jetzt wurden sie in das reguläre Matchmaking aufgenommen, was bedeutet, dass sie ausgefeilt genug sind, um in das Hauptspiel aufgenommen zu werden.

"Die Erweiterung unseres Kaders ist eines unserer großen Ziele im Jahr 2025. Obwohl einige dieser Charaktere einen viel höheren Grad an temporärer Kunst als üblich haben, sind wir gespannt, wie sie sich auf dem Schlachtfeld schlagen", schreiben die Deadlock -Entwickler in einem Steam-Post.

Außerdem haben diese neuen Charaktere bereits ihre ersten Buffs und Nerfs erhalten, zusammen mit einem großen Balance-Patch, der letzte Nacht veröffentlicht wurde. Da Deadlock immer mehr Interesse weckt, wird Valve hoffentlich bald bekannt geben, wann wir mit einer vollständigen Veröffentlichung rechnen können.