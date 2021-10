Deadlands-DLC von The Elder Scrolls Online schließt im November Gates-of-Oblivion-Geschichte ab

Bethesda möchte die MMO-Geschichte "Gates of Oblivion" von The Elder Scrolls Online im November mit der Veröffentlichung des Deadlands-DLCs abschließen. Diesmal müssen...

DLC Waking Flame mit zwei neuen Dungeons in The Elder Scrolls Online gestartet

am 24. August 2021 um 02:32 NEWS. Von Stefan Briesenick

Ab sofort können sich PC- und Google-Stadia-Spieler an zwei neuen DLC-Verliesen in The Elder Scrolls Online versuchen. In der Rotblütenbastion in Glenumbra erfahren wir...