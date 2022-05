Dead Space Remake Livestream am Donnerstag

HQ

Normalerweise werden kurz vor der E3 viele Dinge vorab angekündigt, damit sie in der Flut der Informationen nicht untergehen. Es wird in diesem Jahr keine E3 geben, aber die Videospiel-Industrie kommt trotzdem langsam in Fahrt.

In letzter Zeit wurden viele Streams angekündigt (darunter Gotham Knights heute um 15:00) und jetzt noch ein weiterer. Über Twitter wurde ein Livestream zum Dead Space Remake angekündigt, der sich mit dem Art-Style des Spiels beschäftigen wird. Der Stream beginnt am 12. Mai um 19:00 Uhr.

Dead Space Remake soll Anfang nächsten Jahres für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X erscheinen.