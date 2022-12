Dead Space Remake Entwickler erklärt, wie ihr neuer Intensity Director selbst erfahrene Spieler erschrecken wird

HQ

Vielleicht ist die Schlüsselzutat bei der Entwicklung eines Spiels oder wirklich etwas Beängstigendes ein Element der Spannung. Wenn wir bereits wissen, was passieren wird, ist es oft gar nicht so beängstigend, wie wahrscheinlich jeder, der einen Horrorfilm noch einmal gesehen hat, bestätigen kann.

Um dieses Problem zu umgehen, enthüllte der Entwickler des kommenden Dead Space Remakes, Motive Studio, in einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag , dass sie einen einzigartigen Trick im Ärmel haben.

Die neue Funktion, die als Intensity Director bezeichnet wird, ermöglicht es dem Spiel, den Zustand des Spiels automatisch zu ändern, um die Spieler auf Trab zu halten.

"Es ist ein Content-Organisation-, Spawning- und Pacing-Kontrollsystem", erklärt Senior Systems Designer Dan Kim. "Und je nachdem, wie wir die Dinge zählen, hat das System mehr als 1200 einzigartige Ereignisse, mit einer Vielzahl von möglichen Kombinationen. Verschiedene Elemente, wie Audio- oder Lichtwechsel, Nebel oder Dampf, feindliche Spawns - all das kombiniert in Schichten, um Begegnungen zu schaffen, die sich wie handgemachte Situationen anfühlen."

Laut Motive funktioniert das System so gut, dass sogar die Entwickler selbst manchmal Angst bekommen, wenn das Spiel alles in Bezug auf blutrünstige Nekromorphs, schwaches Licht und dichten Nebel auf sie wirft.

"Weißt du, wenn du dir einen Horrorfilm anschaust, ist alles auf die Nanosekunde genau getaktet. Alles ist so sorgfältig geplant und inszeniert; Es war wie, wie können wir das überhaupt mit einem dynamischen Generator reproduzieren? Das ist nicht möglich! Aber es stellte sich heraus, dass wir tatsächlich in der Lage waren, das gleiche Gefühl zu bekommen", sagt Lead Senior Software Developer David Vincent.

Wir müssen nicht lange warten, um herauszufinden, ob der Intensity Director so gut funktioniert, wie der Entwickler uns glauben machen will, denn Dead Space Remake erscheint am 27. Januar für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5.