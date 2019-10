Dead Space ging aus Golfsimulation Tiger Woods hervor

Auf dem ersten Blick haben Dead Space und die Golfspiele der Tiger-Woods-Reihe nicht viel miteinander gemeinsam, allerdings basieren sie auf der gleichen Game-Engine. Als vor ein paar Tagen ein Twitter-Nutzer darauf hinwies, dass der Dead-Space-Held Isaac Clarke ungewöhnlich viele Crossover-Auftritte mit anderen EA-Franchise bekommen hatte, antwortete ihm der frühere Level-Designer Ben Johnson.

Der Entwickler erklärte, dass alle vom Nutzer aufgelisteten Spiele auf das gleiche Entwickler-Kit zugreifen, weshalb es so leicht war, die Modelle in anderen, unterstützten Titel zu kopieren. Zudem sei "der Motor von Dead Space ein Zweig von Tiger Woods [gewesen], das damals im selben Studio, wie Dead Space hergestellt wurde", so Johnson. Clark war bereits in NBA Jam und Skate 3 als Gastcharakter zu sehen. Momentan liegt die Serie auf Eis.