Seien wir ehrlich, du hast wahrscheinlich schon einmal Dead Rising gespielt. Wenn Sie es nicht wussten, als es ursprünglich im Jahr 2006 auf den Markt kam, haben Sie es wahrscheinlich schon erlebt, vielleicht sogar mit dem HD Remaster im Jahr 2016. Man kann also schon sagen, dass das Dead Rising Deluxe Remaster nicht gerade als etwas Besonderes hervorsticht. Es ist ein Spiel, das noch keine zwei Jahrzehnte alt ist und doch zweimal neu gemastert wurde. Zweimal. Genau aus diesem Grund werde ich Dead Rising dieses Mal auch nicht wirklich als Videospiel rezensieren. Ich werde hier und da auf ein paar Dinge hinweisen, aber in dieser Deluxe Remaster Ausgabe werde ich mich hauptsächlich auf die Teile dieses Spiels konzentrieren, die tatsächlich anders sind, und das dreht sich hauptsächlich um Leistung und Grafik.

Ja, dieses Mal sieht es ganz anders aus. Es ist eigentlich ein sehr hübsches Spiel und eines, bei dem man sehen kann, dass Capcom die Grenzen dessen austestet, was Remaster bieten können, da die Grafik komplett neu aufgelegt und atemberaubend ist. Dank der RE Engine ist dies ein Titel, der eher Resident Evil 4 und Dragon's Dogma 2 ähnelt als dem Originalprodukt, und bei einer solchen Wiedergabetreue und grafischen Komplexität muss man sich fragen, was Capcom davon abgehalten hat, diese Version einfach als vollständiges Remake zu betrachten. Und das überträgt sich auch auf die Leistung und die technischen Elemente, denn das Deluxe Edition läuft wie ein Zauber, lädt schnell und hat sonst nur ein paar Probleme auf dem Weg. Was diese betrifft, so sprechen wir hauptsächlich über die seltsame Textur, die in eine Oberfläche eindringt oder sich durch sie schneidet. Andernfalls läuft diese Version von Dead Rising wie ein Traum. Am Ende des Tages sollte es das auch, es ist 18 Jahre alt und hatte viel Zeit, perfektioniert zu werden, aber es ist trotzdem ein positiver Punkt.

Als nächstes folgen die verschiedenen Veränderungen der Lebensqualität, die in Kraft getreten sind. Einige davon sind echte Verbesserungen, wie z. B. die etwas freundlichere und einfacher zu handhabende Benutzeroberfläche und ein aktualisiertes Steuerungsschema, das das Einstürzen des Schädels eines Zombies umso spannender macht. Die Verwendung von RE Engine scheint die gleichen Probleme beim Zielen zu verursachen, die wir in Resident Evil -Spielen sehen, in denen es sich anfühlt, als würde man mit der Steuerung kämpfen, um genau zu sein. Für einen Survival-Horror, der sich fast thematisch anfühlt, aber für eine ultimative Zombie-Tötungs-Sandbox wie Dead Rising wäre es ein großer Segen gewesen, ein reaktionsschnelleres und genaueres Zielsystem zu haben, das es Frank ermöglicht, die wilde mechanische Tiefe des Gameplays wirklich zu missbrauchen.

Tatsächlich bringt das starre Zielen auch ein anderes, traditionelleres Problem in der Dead Rising -Erfahrung hervor und knüpft damit zusammen. Die Bosskämpfe, in die einen die Handlung ständig zwingt, sind einfach nur abscheulich und beweisen mehr denn je, warum das Feuergefecht ein nachträglicher Einfall sein sollte und nicht die bestmögliche Lösung für den Umgang mit Zombies und Feinden. Dies wäre kein so großes Problem, wenn sie weniger häufig wären, aber das ist einfach nicht der Fall, und sie weisen auch auf ein eklatantes und massives Problem hin, das auch eine der neuen QoL-Ergänzungen betrifft: das automatische Speichern.

Auf der einen Seite ist es hervorragend, dass Sie Ihren Fortschritt nicht physisch speichern müssen, aber es bedeutet, dass Sie vergessen, manuelle Speicherdateien zu notieren, auf die Sie bei Bedarf zurückgreifen können. Warum sollten Sie das tun? Vielleicht stolperst du kopfüber in einen Bosskampf, ohne einen vollen Gesundheitsbalken und nur begrenzte Waffen und Werkzeuge zur Verfügung zu haben... Ja, das ist mir passiert und die einzige Lösung (um meinen Verstand davor zu bewahren, ständig von drei wahnsinnigen Gefangenen in einem Militärlastwagen mit einem Maschinengewehr auf dem Dach abgeschlachtet zu werden) bestand darin, es entweder aufzusaugen und es zu schaffen, die anstehende Aufgabe zu meistern, oder das Spiel von vorne zu beginnen, um sicherzustellen, dass ich besser auf diesen Moment vorbereitet bin, wenn ich dorthin zurückkehre. Beides war keine zwingende Option...

Wenn du also die typischen und vertrauten Dead Rising Macken (wie die flippigen Zombies, die oft deine Angriffe durchlaufen, oder die NPCs, die es zu befehligen und zu beschützen gilt) zu den neuen Deluxe Edition spezifischen Funktionen und Verbesserungen hinzufügst, erhältst du eine Version, die ein bisschen zufällig ist. Mit der massiv verbesserten Leistung und Grafik, die effektiv Remake-Qualität hat, muss man sich fragen, warum Capcom das Spiel nicht einfach neu aufgelegt und die langjährigen Probleme behoben hat, die schon immer da waren, anstatt diese Aufgaben nur teilweise abzuhaken und Elemente wie Ladebildschirme zwischen den kleineren Spielbereichen intakt zu lassen. Macht es Spaß, Zugang zu der Vielfalt an Kostümen und seltsamen Outfits zu haben? Sicher, aber gleichzeitig ist dies immer noch genau das Dead Rising, das wir alle seit Jahren kennen, nur mit einem viel glänzenderen Anstrich.