Der Reiz von Spielen liegt vor allem in ihrer Breite. Es gibt so viele verschiedene Genres, wie es Vögel im Wald gibt, und wenn du wankelmütig und bereit bist, "etwas Neues auszuprobieren", dann lebst du das Leben la vida loca. Sicher, Dead Reset erfindet das Rad nicht neu und versucht es auch in keiner Weise, sondern ist eine Hommage an die B-Horrorfilme der 80er und 90er Jahre. Das Einzigartige, was wir nicht jeden zweiten Tag sehen, sind interaktive Filme - denn wenn man die Bibel, den Koran oder den Biltema-Katalog in die Hand nimmt, ist es eigentlich mehr ein Film als ein Spiel. Du beobachtest mehr, als dass du involviert bist, aber das muss nichts Schlechtes sein.

Sekunden bevor ein Armeestiefel Coles Schädel zu Krautsalat zerquetscht. Wortspiel beabsichtigt.

Genau wie dieser Text beginnt, beginnt auch das Abenteuer von Cole Mason, dem Mann, den wir die Ehre haben, in Dead Reset zu steuern. Er hat keine Ahnung, wo er ist, wer er ist oder was er tun soll. Mit Hilfe des Söldners Slade wird Cole mitten in eine dringende Operation geworfen, bei der ein "Fremdkörper" aus dem Bauch einer Frau entfernt werden soll. Ein pochendes, pulsierendes und eher ekliges Klumpen soll aufgeschnitten und entfernt werden. Kinderleicht? Nun, die Sache ist die, dass es nicht nur Alien ist, das Wales Interactive/Dark Rift Horror inspiriert hat, sondern auch Und täglich grüßt das Murmeltier. Es ist die ganze Woche Montag, schlicht und einfach. Bevor man "Skalpell, check" sagen kann, hat Cole Zeit, fünfmal zu sterben und aufzuwachen und die gleiche Prozedur immer und immer wieder durchzuführen, aber mit dem ziemlich großen Unterschied, dass er sich daran erinnert, was in den vorherigen Leben passiert ist. Irgendetwas ist bei den Experimenten auf der Forschungsbasis sehr schief gelaufen. Experimente mit Zeitreisen und Gefängnisinsassen führen zu hohen Todesdosen - immer und immer wieder.

Nichts Einzigartiges, aber Spaß. Bestimmt. Dead Reset ist nie beängstigend, böse oder stressig - es ist ein Achselzucken, wenn es um Horror geht (vor allem dank des Monsters, das wie ein abgenutzter Wischmopp aussieht), aber der Unterhaltungsfaktor ist da und beeindruckt durchweg. Die Schauspieler tragen definitiv ihren Teil dazu bei, dass die Atmosphäre entsteht, die die Entwickler eindeutig angestrebt haben. Es ist stereotyp und ziemlich albern, aber es passt in das Schema für B-Klasse-Horrorfilme dieser Art. Wir haben den ruhigen, cleveren Protagonisten in Form von Cole, das toughe Alpha-Männchen Slade, die toughe und unabhängige Forscherin Fearne und Magson - die Chefin, von der man nicht weiß, wo man sie platzieren soll (obwohl man weiß, dass sie eine komplette Spinnerin ist) und der man meistens nur mit einem gefrorenen Lachsfilet ins Gesicht schlagen möchte.

Es gibt eine gewisse Tiefe in dieser ansonsten eher kurzen Geschichte. Ein Spieldurchgang dauert knapp ein paar Stunden, aber es gibt vier verschiedene Enden zu entdecken und über 400 einzigartige Szenen zu genießen. Die meisten von ihnen beinhalten große Mengen an Blut, Gedärmen und Cole Mason, der immer und immer wieder stirbt. Wenn du das Spiel pausierst, siehst du, wie viele Szenen du freigeschaltet hast, welche Auswahlmöglichkeiten du in den acht KapitelnDead Reset bietet, und einen Tab, der anzeigt, wie freundlich du zu den anderen Charakteren bist. Letzteres fühlt sich sehr effekthascherisch an, denn selbst wenn man das Gefühl hat, mit jemandem geschworene Feinde zu sein, hat das Spiel manchmal eine andere Erfahrung und denkt "Ihr seid beste Freunde, oder?"

Magson steht da und bewundert den Wischmopp-Außerirdischen. Weir - eine eher unbedeutende Nebenfigur versucht wahrscheinlich, mit ihr zur Vernunft zu kommen.

Daniel Thrace, der Schauspieler hinter dem unfreiwilligen Chirurgen, macht einen guten Job. Du magst ihn und gibst dein Bestes, um ihn am Leben zu erhalten - aber sobald du das getan hast, öffnet sich das Design des Spiels, um einen großen Schwung zu machen. Versuche, ein so großes Arschloch wie möglich zu sein. Versuche, so viele Menschen wie möglich von dem Ragamuffin-Alien töten zu lassen. Dead Reset ist so ein Spiel, ein Schauspielhaus, in dem das Forschungsteam deine Laborratten sind. Es geht um zwei Entscheidungen, die man von Zeit zu Zeit treffen kann, es ist also keine bodenlose Tiefe à la Baldur's Gate 3, aber es gibt genug Inhalte, um zumindest einen zweiten oder sogar dritten Durchlauf zu rechtfertigen.

Die Umgebung ist charmant, die Schauspieler sind kompetent und die Entscheidungen sind völlig in Ordnung - aber was ist eigentlich schlecht? Eigentlich nichts. Wenn du damit einverstanden bist, dass es sich tatsächlich um eine Indie-Produktion handelt, in der das Alien/Monster aussieht, als wäre es von einem wenig talentierten Vorschulkind mit Pappmaché gebaut worden, um das Low-Budget-Horror-Gefühl zu vermitteln, dann sind die Mängel wirklich nur ein Teil des Rezepts. Die einzigen wirklichen Nachteile, die mir einfallen, sind, dass es ein bisschen kurz ist, nie beängstigend, und das System, das die Beziehungen zu den Nebencharakteren zeigt, unnötig und ziemlich irreführend ist. Ich hätte auch gerne einen prominenteren Soundtrack gesehen/gehört. Der vielleicht größte Kritikpunkt ist, dass es sich eher um einen interaktiven Film als um ein Spiel handelt, ein bisschen wie Netflix' Projekt mit Black Mirror: Bandersnatch vor ein paar Jahren.

Die Beziehungen schwanken wirklich hin und her. Anfangs hasst du Slade zutiefst und aufrichtig, aber die Geschichte nimmt eine Wendung und er wird zusammen mit Fearne zu deinen neuen BFFs.

Alles in allem bietet Dead Reset eine unterhaltsame Reise. Es ist gut - durch und durch, aber nie mehr und nie weniger. Es ist eine solide 7/10 und definitiv etwas, das ich gerne empfehlen würde - vor allem, wenn man, wie ich, Old-School-Slasher mit viel Blut und Mut liebt, die schlagen und sich im Allgemeinen wie Eingeweide verhalten. Mehr außerkörperliche Eingeweide für die Menschen, ist meine Erkenntnis aus Dead Reset.