Dead Island 2 Titelsequenz nimmt uns mit auf eine Reise durch ein sehr blutiges Los Angeles

Wir sind jetzt weniger als einen Monat davon entfernt, Dambuster Studios' Dead Island 2 auf PC und Konsolen zu veröffentlichen, was wahrscheinlich etwas ist, auf das die meisten Leute letztes Jahr um diese Zeit nie ihr Geld gesetzt hätten. Aber egal, das Spiel ist fast da, und jetzt, als Teil des anhaltenden Drucks, uns alle zu hypen und zu begeistern, hat THQ Nordic jetzt die Titelsequenz für das Spiel geteilt.

Dieses kurze Video nimmt uns mit auf eine Reise durch ein sehr blutiges und blutiges Los Angeles und gibt ein weiteres Beispiel dafür, warum der Ort im Spiel Hell-A genannt wird. Wir sehen ein blutbespritztes Walk of Fame, ein unheimliches Santa Monica Pier und ein scheinbar verwüstetes Beverly Hills.

Schaut euch das Video unten an, seht euch einige unserer Gedanken in unserer Vorschau hier an und spielt auch Dead Island 2, wenn es am 21. April erscheint.