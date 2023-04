Dead Island 2

HQ

Nach einem sehr intensiven Intro befinde ich mich in einem Flugzeug auf dem Weg in Sicherheit, zusammen mit einer sehr unterschiedlichen Gruppe von Persönlichkeiten. Die Zombie-Apokalypse hat Los Angeles erreicht, das hier oft als Hell-A statt als klassisches LA bezeichnet wird. Ich entscheide mich dafür, den männlichen Ryan zu spielen, der im Spiel als Panzercharakter beschrieben wird, wohl wissend, dass der Flug nicht so ruhig sein wird, wie es zu diesem Zeitpunkt scheinen mag.

Wie ich in meiner Vorschau geschrieben habe, wäre es so etwas wie ein Anti-Höhepunkt gewesen, wenn das Spiel nach einer fast beispiellosen Entwicklungshölle nur aus einem Intro bestanden hätte, das mich in Sicherheit gebracht hat, und dann war das Abenteuer vorbei. Das Flugzeug hat kaum Zeit, Luft unter seine Flügel zu bekommen, bevor es abstürzt. Glücklicherweise überlebt Ryan und trifft sich mit einer überlebenden Berühmtheit aus LA in Bel-Air - wo das Abenteuer beginnt.

Wenn man es sich ansieht, kann man wirklich nicht sagen, wie hart die Entwickler an dem Spiel gearbeitet haben, das wie ein Basketball zwischen den Studios hin- und hergeschoben wurde. Es ist wirklich Dead Island, ein Spiel, das ich ziemlich oft gespielt habe, als es zum ersten Mal herauskam, und vieles ist sofort erkennbar. Wir haben das Urlaubsparadies, in das untote Monster eingedrungen sind, wir haben das Gameplay-Setup, in dem ich alle möglichen Werkzeuge sammle, um sie als Waffen zu verwenden, Fähigkeiten, die freigeschaltet werden können, Ausrüstungs-Upgrades, einen Wutmodus, der aktiviert werden kann, und eine Welt von Überlebenden, die deine Hilfe brauchen.

Schon früh scheint Ryan immun gegen Zombiebisse zu sein, was ihn glauben lässt, dass er bei der Entwicklung eines Impfstoffs helfen kann, was wiederum eine Reise durch unzählige ikonische Wahrzeichen von Los Angeles beginnt. Außerdem finde ich, dass Los Angeles, vor allem tagsüber, unglaublich gut dargestellt ist und ich mich oft dabei ertappt habe, dass ich eine weitere LA-Reise buchen wollte, nachdem ich im prallen Sonnenschein Zombie-Skelette auf von Palmen gesäumten Boulevards zerquetscht hatte.

Aber vom ersten Moment an stört mich etwas. Und das ist, dass es mir schwer fällt, die Tatsache abzuschütteln, dass Dead Island 2 sich ein bisschen alt anfühlt und besser für einen PC mit Maus und Tastatur geeignet ist als für einen normalen Controller. Das erste Problem ist größer und auf verschiedene Dinge zurückzuführen, aber eines der schwerwiegendsten ist, dass die Entwickler keine gute Gameplay-Vielfalt bieten. Sie müssen nach unzähligen minimalen Elementen suchen, um mit einem Controller voranzukommen, der sich etwas zu steif anfühlt.

Diese Art von Missionen fühlt sich sehr veraltet an und die Rätsel bestehen normalerweise darin, auf etwas zu klicken und herauszufinden, was Sie brauchen (eine Batterie, einen Wasserkanister, einen Schlüssel und so weiter), und dann müssen Sie es finden und weitermachen. Gelegentlich wird es jedoch kniffligere Herausforderungen geben, wie z. B. die Verwendung von Wasser, um Strom zu etwas zu leiten. Sie erhalten jedoch exemplarische Vorgehensweisen für all diese Dinge, sodass es nie wirklich schwierig wird. Während du suchst, gibt es normale Zombies, mit denen du dich auseinandersetzen musst, und hoffentlich findest du auf dem Weg auch viele Materialien, mit denen du später deine Werkzeuge reparieren und/oder aufrüsten kannst. Ich bin jedoch überhaupt nicht von dem Konzept überzeugt, mehrere Gegenstände in jedem Raum abzuholen. Das Sammeln von Rohstoffen macht nicht so viel Spaß, und die Vielfalt ist gering. Ohne die Präzision der Maus gelingt es mir oft nicht, den Schrott oder Elektronikschrott aufzuheben, den ich so verzweifelt will, was dazu führt, dass ich aufhöre und das Gefühl für Tempo und Rhythmus des Spiels ruiniere.

Glücklicherweise sind die Kämpfe umso unterhaltsamer. Das Spiel ist voll von verschiedenen Arten von Feinden, und es ist wichtig, die richtige Ausrüstung und Fähigkeiten zu haben. Die Entwickler haben viel damit geprahlt, wie man die Feinde buchstäblich zerstören kann, was eigentlich fast schockierend gut funktioniert. Zu Beginn des Abenteuers entschied ich mich regelmäßig, meinen Gegnern die Beine abzuhacken, damit sie mir mit Knochen aus ihren Stümpfen hinterherkrochen, anstatt schnell anzugreifen und als Gruppe zu rennen. Dieses Feature bleibt während des gesamten Spiels clever (es ist nie langweilig, einen Kiefer fast vollständig abzutrennen, so dass er an einem fleischigen Zombiegesicht hängt), obwohl es bei schwierigeren Gegnern, deren Körperteile ich nicht so leicht abschneiden kann, etwas mehr zu einem Gimmick wird.

In den Kämpfen gibt es auch ein Pariersystem, das Ihnen die Möglichkeit gibt, feindliche Angriffe schnell zu kontern. Es fühlt sich jedoch nicht vollständig wasserdicht an, da das Spielsystem etwas zu ungeschickt ist, um mit der Präzision verwendet zu werden, die ich als Kampfspieler gewohnt bin. Oft gibt es auch Fallen, die für spektakuläre Todesfälle verwendet werden können, z. B. das Eingießen von Wasser in der Nähe von losen Stromleitungen oder die Verwendung von Benzin, um Zombies in wandelnde Lagerfeuer zu verwandeln. Nichts davon fühlt sich besonders einzigartig oder außergewöhnlich gut an, aber es funktioniert immer noch mehr als gut und fühlt sich unterhaltsam an. Die Ausnahmen sind die anonymeren Bosskämpfe, bei denen die Entwickler offensichtliche Fallen geschaffen haben, die Sie für einfachere Siege verwenden können.

Das Konzept, dass Waffen durch den Kampf zermürbt werden, ist etwas, das ich oft mehr zerstört als es hinzufügt. Ich verstehe, dass die Entwickler eine zusätzliche Herausforderung schaffen und die Spielzeit verlängern wollen, indem sie ständig nach Reparaturmaterialien suchen müssen, aber ein massives Brecheisen nutzlos zu machen, nachdem es einige halb aufgelöste Zombieschädel zerquetscht hat, fühlt sich einfach albern an. Außerdem bekommst du so viel Material, dass du deine Lieblingssachen nie wegwerfen musst, die auch unendlich oft repariert werden können. Dies macht den Verschleiß meist zu einem Ärgernis. Das Aufrüsten der Waffen an den Werkbänken, die Sie finden, ist jedoch einfach und macht Spaß. In der Lage zu sein, Ihrem Golfschläger Feuereigenschaften zu verleihen, ist seltsam befriedigend.

Das Ersetzen des Levelbaums durch ein Skill-Deck wird ebenfalls geschätzt und ist ein sehr flexibles System, mit dem Sie jederzeit auswählen können, welche Fähigkeiten aktiviert werden sollen. Im Laufe des Spiels können Sie immer mehr gleichzeitig haben und erhalten natürlich auch eine größere Auswahl an verschiedenen Karten. Ich selbst habe viel in die Crowd-Control-Funktion investiert, die sich oft nützlich anfühlte.

Dead Island 2 bietet eine glaubwürdige Welt, die in Eile zurückgelassen wurde. Überall gibt es Spuren von Menschen, die ihr normales Leben lebten, bevor die Zombie-Apokalypse zuschlug. Es ist aufregend, durch die Häuser der Menschen zu gehen und in vielen Fällen erraten zu können, was passiert ist. Mehrere Objekte können aufgenommen werden und zu einer größeren Geschichte beitragen. Es gibt auch einige schöne Beispiele für Gesellschaftskritik, die Sie meiner Meinung nach selbst entdecken müssen.

Die Überlebenden, denen ich begegne, geben mir oft Nebenmissionen mit unterschiedlichen Belohnungen. Ich habe mehrere davon gemacht, aber es gibt wenige, die ich als gut oder sogar unvergesslich bezeichnen würde. Sie beinhalten oft, an einen Ort zu gehen und dann einen Haufen Zombies zu töten, manchmal mit einer Wendung, wie sie mit Feuer zu töten oder sie von einem hohen Felsvorsprung zu werfen. Die Charaktere, die die Missionen geben, sind selten gut gespielt und haben fast provokativ flache Persönlichkeiten, wie der Influencer, den Sie früh treffen und der Inhalte aufnehmen möchte, in denen Sie Zombies töten. Hier hätte man noch viel mehr tun können.

Insgesamt ist Dead Island 2 ein unterhaltsames Abenteuer, besonders wenn Sie jemanden haben, mit dem Sie im Koop-Modus spielen können. Es ist fleischig, es ist lang und manchmal ist es wirklich ordentlich. Eine Art seltsamer und digitaler Urlaub in Los Angeles, wenn man so will. Aber es ist auch so originalgetreu, dass es fast völlig frei von Überraschungen ist und sich strukturell alt anfühlt. Glücklicherweise war das Original ein sehr gutes Spiel, und das ist es auch, wenn auch nicht ganz auf dem gleichen Niveau.