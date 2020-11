Dead Cells Update 20 erwartet uns als Weihnachtsgeschenk

You're watching Werben

Nachdem das 19. Update für den Action-Platformer Dead Cells im Juli veröffentlicht wurde, wurde es sehr ruhig um das Entwicklerstudio Motion Twin. Am Samstag wurde die Stille nun mit guten Neuigkeiten gebrochen.

Denn in der Zwischenzeit, haben die Entwickler bereits an dem 20. Update für Dead Cells gearbeitet. Das Update, mit dem wir bis Mitte Dezember rechnen können, beinhaltet:



Eine neue Waffe



Einen neuen Gegnertyp



Lore Raum



Neue Skins



Neue Diät-Option



Einige andere Veränderungen, die noch getestet werden



Wenn alles gut läuft, werden Fans noch viele weitere Inhalte im Laufe der Feiertage erhalten. Ein schönes Weihnachtsgeschenk von Motion Twin, richtig?

Am Ende der Ankündigung kündigte das Team außerdem größere Neuigkeiten an, die ''im Laufe der nächsten Monate veröffentlicht werden''. Was meint ihr, worum könnte es sich dabei handeln?