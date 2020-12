Dead Cells startet 2021 mit kleiner Erweiterung

You're watching Werben

Motion Twin versprach uns noch vor dem Ende des Jahres Neuigkeiten zu Dead Cells und die große Überraschung haben sie uns am Abend vorgestellt. "Fatal Falls" heißt die zweite, kostenpflichtige Erweiterung, die zwei neue Gebiet mit sich bringt. Selbst wenn ihr den Namen des neuen DLCs nur halbherzig gelesen habt, werdet ihr euch sicher schon denken können, welche Gefahren in den Arealen unter anderem auf uns warten. Die französischen Entwickler wollen Anfang nächsten Jahres mehr Eindrücke von diesen Bereichen ("Fractured Shrines" und "The Undying Shores"), sowie von den fiesen Fallen präsentieren, die im Add-On auf uns warten. Abgerundet wird das Paket mit weiteren Feinden, einem zusätzlichen Boss und Waffen, die ebenfalls auf uns warten. Auf allen verfügbaren Plattformen zahlt ihr für Fatal Falls 5 Euro.

Quelle: Steam.