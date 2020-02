Dead by Daylight: Teaser deutet Pinhead aus Hellraiser als nächsten Killer an

Behaviour Interactive hatte einige Startschwierigkeiten mit Dead by Daylight, doch seit Jahren füttern sie die Community ihres Horrorspiels nun schon sehr erfolgreich mit neuen Inhalten. Das nächste Kapitel scheint bereits im Gange zu sein, denn auf den sozialen Medien teilt das Studio einen ersten Teaser. Wir sehen eine Kette, die sich zusammenzieht, sobald sie mit Blut in Berührung kommt. Das deutet wahrscheinlich darauf hin, dass wir es bald mit einem weiteren Lizenzcharakter zu tun bekommen könnten, womöglich die klassische Horrorikone Pinhead aus Hellraiser. Was denkt ihr?