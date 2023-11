Dead by Daylight erreicht Mega-Meilenstein von 60 Millionen Spielern

HQ

Es ist nicht einfach für ein Spiel, eine Million Spieler anzuziehen, und es ist oft eine sehr große Sache, wenn ein Spiel sogar Meilensteine wie fünf und 10 Millionen Spieler übertrifft. Dead by Daylight hat nun beide Meilensteine aus dem Wasser gesprengt.

Denn nach Jahren großartiger Unterstützung, bei der zuletzt Chucky in das asymmetrische Horrorspiel aufgenommen wurde, hat Behaviour Interactive nun bekannt gegeben, dass der Titel den Meilenstein von 60 Millionen Spielern überschritten hat.

Es wird nicht erwähnt, wie sich diese Zahl in verkauften Einheiten niederschlägt, da 60 Millionen verkaufte Einheiten Dead by Daylight zu einem der meistverkauften Spiele aller Zeiten machen würden, aber unabhängig davon ist es eine bemerkenswerte Leistung, sagen zu können, dass 60 Millionen Spieler den Titel erlebt haben, und eine, die gefeiert werden sollte. Herzlichen Glückwunsch, Dead by Daylight.