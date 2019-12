Dead by Daylight: Cursed Legacy startet schockierend

Behaviour Interactive hat kürzlich ein brandneues DLC-Kapitel für das Horrorspiel Dead by Daylight veröffentlicht, das den üblichen Umfang enthält: Wir bekommen einen neuen Killer namens Yamaoka Kazan, die Überlebende Kimura Yui, einen exklusiven Skin für sie und die Karte "Sanctum of Wrath". Dieses Kapitel ist an die Expansion Shattered Bloodline aus dem Jahr 2018 angelehnt, da Kazan ein Vorfahre des Geistes Yamaoka Rin ist und als wütender Samurai die Aufmerksamkeit der Entität auf sich gezogen hat. Yui hingegen ist eine der jüngsten Motorrad-Newcover Japans und fährt sowohl bei Straßenrennen als auch im Moto Grand Prix mit. Doch als sie eines Morgens ihr Zuhause verließ, um einigen Frauen zu helfen, findet sie sich plötzlich in einem ganz anderen Wettkampf wieder, bei dem viel mehr auf dem Spiel steht...

