D&D-Eigentümer Hasbro sucht bereits nach Partnern für Baldur's Gate-Fortsetzung

Nach dem großen Erfolg von Baldur's Gate III wäre es seltsam, wenn nicht zumindest jemand über eine Fortsetzung nachdenken würde. Wir wissen bereits, dass Larian nicht an der Spitze des nächsten Spiels von Baldur's Gate stehen wird, aber das wird den D&D IP-Besitzer Hasbro nicht davon abhalten, die nächsten Schritte in Richtung eines neuen Spiels zu unternehmen.

Eugene Evans, Senior Vice President of Digital Strategy and Licensing bei Hasbro und Wizards of the Coast, sprach kürzlich mit PC Gamer, wo er sagte, dass Gespräche stattfinden. "Wir sprechen jetzt mit vielen Partnern und werden von vielen Partnern angesprochen, die die Herausforderung annehmen, wie die Zukunft des Baldur's Gate-Franchise aussieht", sagte er.

"Wir hoffen also, dass es nicht wieder 25 Jahre dauert, wie es von Baldur's Gate 2 bis 3 der Fall war, bevor wir das beantworten... Aber wir werden uns Zeit nehmen und den richtigen Partner, den richtigen Ansatz und das richtige Produkt finden, das die Zukunft von Baldur's Gate repräsentieren könnte. Wir nehmen das sehr, sehr ernst, wie wir es bei all unseren Entscheidungen rund um unser Portfolio tun."

BioWare leitete das erste Baldur's Gate-Spiel, und so ist das Franchise nicht immer in den gleichen Händen geblieben, aber wenn man bedenkt, wie sehr Larian an Baldur's Gate III gebunden ist, könnte es für Fans schwer zu verkaufen sein. Zumindest scheint es, dass sich die aktuellen Pläne noch in einem sehr frühen Stadium befinden, so dass es noch eine Weile dauern muss.