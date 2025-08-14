DC Worlds Collide ist ein neues Handyspiel, das Helden und Schurken aus dem gesamten DC-Universum in einem spannenden Kampf gegen die Crime Syndicate zusammenbringt, böse Versionen der Justice League, die drohen, die Welt zu übernehmen. Das Spiel bietet ein Gacha-Erlebnis, bei dem die Spieler ihr Traumteam aus ikonischen Charakteren wie Superman, Batman, Wonder Woman und vielen mehr zusammenstellen. Es ist eine ansprechende Idee für DC-Fans, aber wie gut liefert das Spiel tatsächlich ab?

Du kannst dich selbst auf Schlachten vorbereiten, aber solange sie im Gange sind, ist dein Einfluss relativ begrenzt.

Die Handlung von DC Worlds Collide ist relativ einfach und klassisch: Eine böse Macht bedroht die Welt, und es liegt an dem Spieler und seiner Heldensammlung, sie aufzuhalten, wobei die Crime Syndicate, eine Gruppe von Schurken aus einer parallelen Dimension, als Hauptantagonisten dienen. Diese Art von Geschichte ist nicht bahnbrechend, aber sie dient als solide Grundlage für die Action- und Sammelmechanik des Spiels. Für Fans des DC-Universums gibt es viel zu genießen an der Charakterliste und den Umgebungen, aber das Spiel geht keine großen erzählerischen Risiken ein.

Die zentrale Mechanik des Spiels ist das Gacha-System, was bedeutet, dass man Charaktere und Gegenstände durch zufällige Ziehungen sammelt. Dies kann zu einem Suchtgefühl führen, da der Spieler seinen Lieblingscharakter oder den mächtigsten Charakter sammeln möchte, aber es kann auch frustrierend sein, wenn das Glück nicht auf seiner Seite ist. Die Kämpfe im Spiel sind automatisiert, was bedeutet, dass man nicht jeden Angriff oder jede Bewegung selbst steuern muss, aber es kann sich auch etwas passiv anfühlen für diejenigen, die ein aktiveres Gameplay bevorzugen. Automatisierte Kämpfe können sicherlich eine positive Sache für Spieler sein, die entspannt spielen wollen, aber für andere können sie das Engagement verringern. Das trifft auf jeden Fall auf mich zu.

Praktisch jeder Charakter, den du spielen möchtest, ist in DC Worlds Collide enthalten.

Werbung:

Eine der Schwächen des Spiels ist das Grafikdesign. Obwohl es sich um ein Spiel handelt, das auf einer dunklen und manchmal komplexen Welt basiert, sind die Grafik und das Charakterdesign ziemlich kindisch und farbenfroh. Es fühlt sich manchmal so an, als ob das Spiel eher auf ein jüngeres Publikum als auf erwachsene DC-Enthusiasten abzielt, und ich denke, die Charakteranimation ähnelt eher der Kinderserie Spidey und seine Super-Freunde. Die Animationen in den Kämpfen sind hingegen flüssig und vor allem die ultimativen Fähigkeiten der Charaktere sind wunderschön ausgeführt, was das Anschauen doch unterhaltsam macht. Leider wird es in Spielform wieder einmal zu passiv, was mich traurig macht. Dennoch gibt es ein paar interaktive Elemente in den Zwischensequenzen, in denen der Spieler zum Beispiel seinen Finger gegen den Bildschirm drücken muss, um die Sequenz nachzuahmen, in der der Held seinen Fingerabdruck verwendet, um eine Tür zu öffnen.

Das Sounddesign ist in Ordnung, aber nicht besonders einprägsam, und ein großer Nachteil ist das Fehlen von Synchronsprechern in den Zwischensequenzen, wodurch sich die Geschichte weniger fesselnd anfühlt, als sie sein sollte. Die Zwischensequenzen werden auch häufig unterbrochen, was frustrierend sein und das Gesamterlebnis beeinträchtigen kann.

DC Worlds Collide folgt dem üblichen Muster für Gacha-Spiele mit einem Freemium-Modell, bei dem man für vorteilhafte Hilfe bezahlen kann. Ich persönlich habe diese Art der Monetarisierung langsam satt, bei der es sich manchmal so anfühlt, als müsste man Geld ausgeben, um schnell die besten Charaktere zu bekommen oder schwierigere Levels zu meistern. Dies ist jedoch in diesem Genre nicht ungewöhnlich, und es gibt immer wieder Möglichkeiten, kostenlos zu spielen, auch wenn es vielleicht mehr Geduld erfordert. Wenn ihr Lust habt, echtes Geld zu bezahlen, um zu spielen und Abkürzungen zu nehmen, ist dies immer eine Option, auch wenn es sich oft ein wenig gierig anfühlt.

Das Charakterdesign lässt zu wünschen übrig.

Werbung:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DC Worlds Collide ein Spiel ist, das für Fans des DC-Universums und des Gacha-Genres einige Dinge richtig macht. Es bietet ein einigermaßen unterhaltsames und süchtig machendes Sammelerlebnis mit einer großen Auswahl an bekannten Charakteren und automatisierten Kämpfen, die es für Gelegenheitsspieler zugänglich machen. Gleichzeitig hat das Spiel einige offensichtliche Schwächen. Die kindliche Grafik, das Fehlen von Sprachausgaben, die automatisierte Kampfmechanik und das manchmal frustrierende Monetarisierungsmodell verhindern, dass das Spiel wirklich die oberste Stufe erreicht. Wenn du ein großer DC-Fan bist und Gacha-Spiele magst, ist DC Worlds Collide definitiv einen Blick wert, aber wenn du nach tieferem Gameplay und reiferer Ästhetik suchst, gibt es vielleicht bessere Optionen.