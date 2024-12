David Harbour ermutigt die Fans, "die Augen offen zu halten", um Updates zu Violent Night 2 zu erhalten

Es ist gerade Weihnachtszeit und dennoch gibt es keine Filmfortsetzung, in der David Harbour einen blutrünstigen, hochtrainierten Killer-Weihnachtsmann spielt. Katastrophe. Nach der Veröffentlichung von Violent Night vor ein paar Jahren haben sich viele Fans gefragt, was die Pläne für den Nachfolgefilm sind, und das ist etwas, was Harbour selbst kürzlich kommentiert hat.

In einem Interview mit ComicBook.com erklärte Harbour, dass das Interesse an einer Fortsetzung bei Universal immer noch groß ist und dass in naher Zukunft weitere Informationen durchsickern könnten.

"Ich glaube nicht, dass du mit diesem Wunsch allein bist. Nun, halten Sie die Augen offen, denn ich liebe diesen Film auch, und ich denke, dass Universal auch von dieser Idee begeistert war. Wir arbeiten also ein bisschen. Ich denke, es gibt einige sehr talentierte Leute, die daran arbeiten, also ja, ich freue mich darauf."

Die Fortsetzung von Violent Night wurde als eines von vielen Projekten bezeichnet, die vom Autorenstreik betroffen waren, aber hoffentlich wird sich der Fokus jetzt, da Hollywood wieder zur Normalität zurückgekehrt ist, und das schon seit einer Weile, wieder auf diesen erwachsenen und actiongeladenen Weihnachtsfilm verlagern.