Das Weltcup-Finale bricht in den USA Zuschauerrekorde und übertrifft andere Spiele wie NBA-Finals

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Die Weltmeisterschaft 2026 hätte dazu beitragen sollen, "Fußball" in den Vereinigten Staaten und Kanada populärer zu machen. Das Scheitern der US-Nationalmannschaft, die nach der großen Kontroverse um Infantino, Trump und Balogun von Belgien mit 4:1 vernichtet wurde, hätte einige Fans abschrecken können, aber insgesamt ist klar, dass mehr denn je die Spiele verfolgt haben, besonders das Finale letzten Sonntag zwischen Spanien und Argentinien.

Berichten zufolge ist dies die meistverfolgt Weltmeisterschaft in der Geschichte der Vereinigten Staaten, mit fast 63 Zuschauern beim Finale in New York/New Jersey. Das ist fast dreimal so viel wie das Finale 2022, das in den USA 22,3 Millionen Zuschauer anzog.

Diese Zuschauer verteilten sich auf die englischsprachige Ausstrahlung bei Fox mit 38,9 Millionen und die spanische Berichterstattung auf Telemundo und Peacock mit 23,9 Millionen Zuschauern.

Im Vergleich dazu zogen andere große Spiele in lokalen Turnieren weniger Zuschauerzahlen an: Das fünfte Spiel der NBA-Finals, als die New York Knicks eine 53-jährige Titeldurststrecke beendeten und die San Antonio Spurs besiegten, zog fast 25 Millionen Zuschauer an, was weniger ist als bei manchen WM-K.-o.-Spielen wie dem Achtelfinale zwischen England und Mexiko. Dennoch sind sie noch weit entfernt von den fast 126 Millionen Zuschauern, die den letzten Super Bowl gesehen haben.