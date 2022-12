Das Veröffentlichungsdatum von Star Wars Jedi: Survivor wird durchgesickert

HQ

EA hatte einen kleinen Ausrutscher. Vor den Game Awards am Freitagmorgen für uns in Europa wurde das Veröffentlichungsdatum eines der am meisten erwarteten Projekte des Publishers auf Steam veröffentlicht, und genau dieses Projekt ist Star Wars Jedi: Survivor.

Die Steam-Liste besagt, dass das Spiel bereits am 15. März 2023 debütieren wird, und obwohl weder EA noch Respawn dies noch bestätigt haben, bestätigt die Tatsache, dass das Spiel während Geoff Keighleys Showcase erscheinen wird, wenn es am 9. Dezember von 1:00 GMT / 2:00 Uhr MEZ stattfindet, dieses Datum im Grunde.