Das The Boys-Spin-off Gen V feiert diesen Herbst Premiere

Wir haben Gen V" target="_blank"> bereits einen Teaser-Trailer für die The Boys-Spin-off-Serie Gen V gesehen, aber trotzdem wissen wir immer noch nicht wirklich, wann die Show tatsächlich auf Amazon Prime Video debütieren wird.

Glücklicherweise hat Produzent Eric Kripke auf Twitter ein Update zur Serie veröffentlicht, in dem er enthüllte, dass Gen V diesen Herbst debütieren soll und dass die Arbeit sowohl am nächsten Trailer als auch am bestätigten Veröffentlichungsdatum für die Show voranschreitet.

Wie Sie unten sehen können, ist auch ein neues Bild von Gen V erschienen, das uns einen Blick auf den Charakter von Golden Boy gibt.